Wie der Mietpreisdeckel in der Bevölkerung gesehen wird

Lisa Windsteiger ist Assistenzprofessorin an der Universität Salzburg (PLUS) und Research Associate am ifo Institut. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Verhaltensökonomie, politische Ökonomie und Finanzwissenschaft. Sie hat sich insbesondere mit der Wahrnehmung von Ungleichheit, sozioökonomischer Segregation und der Nachfrage nach Umverteilung befasst und analysiert mit Hilfe von Umfrageexperimenten, welche Faktoren die öffentliche Unterstützung für (wirtschaftspolitische) Maßnahmen beeinflussen. Bevor sie an die PLUS kam, war Lisa Windsteiger Post-Doc und stellvertretende Leiterin des Ludwig Erhard ifo Zentrums für Soziale Marktwirtschaft und Institutionenökonomie sowie Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen. Sie hat einen Master-Abschluss in Mathematik von der Technischen Universität Wien, einen MSc in Ökonomie vom Institut für Höhere Studien in Wien und einen PhD in Ökonomie von der London School of Economics.