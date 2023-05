Es ist eingelassen! Pools für Dächer und Gärten

Swimmingpools als ultimativer Luxus für Morgenschwimmer und Sundowner am Abend.

In diesen Tagen beginnen sie wieder in ihrer wahren Pracht zu glitzern und lassen ihre Besitzer noch sehnsüchtiger auf die Wettervorhersage schauen: Mit Mai beginnt traditionell die Poolsaison, das Auswintern erledigen zumindest statistisch die meisten zwischen Anfang März und Ende April. Was auch beim Immobilienverkauf hilfreich ist, denn ein wasserloses Becken wirkt nun einmal weniger einladend als ein frisch sprudelndes Gewässer in karibischem Türkis.

Besser badefertig

Außerdem lässt ein fertiges Badegewässer im Unterschied zum „Platz dafür“ oder zu „vorhandenen Poolanschlüssen“ die Vorstellung von der Abkühlung in den Sommermonaten wesentlich wahrscheinlicher wirken – gerade nach den Pandemie-Jahren, in denen kaum ein Poolbauer zu finden war, dessen Auftragsbuch nicht bis auf Weiteres voll war. Vier Beispiele von badefertigen Becken in der Stadt und im Grünen, in denen diesen Sommer noch Housewarming- und Pool-Party miteinander kombiniert werden können.



Zum ganz großen urbanen Luxus gehört klassisch der Rooftop-Pool, in Österreich vor allem dann, wenn man über dem Beckenrand auch noch den Stephansdom sehen kann. Wie etwa von der Dachterrasse des Palais Herzfeld aus, dessen Penthouse mit Pool noch zu haben ist. Um stolze 15,9 Millionen Euro, aber dafür spielen hier allein die Dachterrassen schon alle Stückerln.

Stadtblick und Gegenstrom

Highlight der ersten, an zwei Seiten direkt von der Wohnebene aus zugänglichen Terrasse mit gut 115 Quadratmetern ist der fast 20 Quadratmeter große Pool mit Gegenstromanlage. Eine Etage darüber wird es unter dem freien Himmel über der Stadt noch einmal geräumiger: Knapp 130 Quadratmeter können hier für größere Outdoor-Events genutzt werden – die Ausstattung und Fertigstellung wird in Absprache mit den neuen Besitzern finalisiert.

Das Palais Herzfeld bietet luxuriöse Abkühlung im Herzen von Wien. Sotheby's



Auch im Inneren ist im Palais nicht gespart worden: Das beginnt bereits bei der Gestaltung des Foyers und des Innenhofs, das Penthouse selbst erreicht man per Lift, der direkt in das zweite Dachgeschoß führt. Hier gibt es neben dem Penthouse selbst noch eine dazugehörige Wohnung für Gäste oder Personal. Die „Herrschaft“ residiert dann auf knapp 370 Quadratmetern unter 2,70 bis drei Metern hohen Decken, in fünf Zimmern – darunter der Wohnbereich mit einer spektakulären Glas-Gaupe – und fünf Bädern. Außerdem gibt es einen gemeinschaftlich genutzten Weinkeller. Vermittelt wird die Wohnung über Sotheby's Austria.

Edelstahl und Sonnensegel

Ein paar Straßen weiter steht ebenfalls ein luxuriöser Rooftop-Pool samt Wohnung zum Verkauf: Das 7,50 Quadratmeter große Edelstahlbecken mit Glas-Infinity-Überlauf glänzt hier unter einem automatischen Sonnensegel inmitten automatisch bewässerter Granitblumentröge auf einer 63 Quadratmeter großen Terrasse – die aber nur eine von vier Freiflächen mit insgesamt knapp 140 Quadratmetern ist. Das Innere des Dachgeschoßes auf dem sanierten Haus aus dem Wiener Historismus erstreckt sich auf gut 300 Quadratmeter, die modern, aber mit Holzkastenfenstern aus Lerchenholz und Böden aus Nuss- oder Eichenholz in Kassettenform hergerichtet wurden.



Schlicht-moderner Pool mit „endlosem“ Rasen in Sievering. Otto Immobilien; Engel und Völkers



Die fünf Zimmer und fünf Bäder verteilen sich auf drei Etagen, die mit einem internen Lift verbunden sind. Zu den Besonderheiten gehört neben schönen Kaminen als Raumteilern und einem angenehm besonderen Bad-Design auch ein Panikraum in der Mitte des Schlafbereiches. Auch zu dieser Wohnung in der Nähe des Stephansplatzes gehört der Zugang zu einem Weinkeller mit Degustationsraum, außerdem kann hier ein Garagen-Parkplatz mit gesonderter Zufahrt um weitere 80.000 Euro gekauft werden. Der Preis für die derzeit um 15.000 Euro monatlich vermietete Wohnung selbst liegt bei 8,52 Millionen Euro, vermittelt wird sie über Lifestyle Properties.

Baden im Heurigengarten

Wer seine morgendlichen Bahnen lieber im eigenen Garten als über den Dächern der Stadt schwimmt, hat dazu aktuell im 19. Bezirk Gelegenheit – und das ebenfalls in einer Liegenschaft mit Historie. Genauer einer Villa mit Wiener Heurigenvergangenheit mitten in Sievering, die eine ganz besondere Mischung aus klassisch-verspielt und klaren Linien, Altbaumbestand und Weinranken mit großem, schlicht-modernem Pool und schier endlosem Rasen ist. Und einen Grundriss hat, der Menschen anspricht, die eher keine Dinge von der Stange mögen.

Das Winzerhaus selbst hat knapp 400 Quadratmeter, auf denen elf Zimmer und fünf Bäder auch an regnerischen Tagen genügend Platz bieten. Schöne Holzböden, ein moderner Kachelofen und weiße Sprossenfenster und -türen sorgen für Atmosphäre und Ausblicke in den Garten, der mit seinem Pool am Fuße eines Rasen-Südhangs und Terrassenflächen für das dazupassende Äußere und Abkühlung im Sommer sorgt. Für Perfektionisten werden hier noch ein paar Adaptionen technischer und optischer Art nötig sein. Liebhaber des perfekt Unperfekten können gleich mit dem Baden beginnen. Vermittelt wird das Anwesen über Otto Immobilien, der Preis liegt bei 5,3 Millionen Euro.

Pool mit Seeblick

Und der wahre Luxus ist ein Swimmingpool mit Seeblick. Den gibt es bei einem Architektenhaus am Neusiedler See, das aktuell einen neuen Besitzer sucht. Zu ihm gehören ein Edelstahlpool mit Gegenstromanlage direkt neben dem Seehaus und eine private Bootsanlegestelle. Sobald man aus dem Wasser oder Boot herauskommt, bietet das 2012 gebaute Haus gute 206 Quadratmeter loftige Wohnfläche mit langen Fensterfronten, modernen Designermöbeln, geschliffenen Betonböden und weitläufigen Aussichten.

Architektenhaus umringt von Neusiedler See und Edelstahlpool. Otto Immobilien; Engel und Völkers

Im unteren Geschoß gehen der Wohn-Ess-Bereich, das Bad und das Schlafzimmer halb offen ineinander über, im oberen Stockwerk gibt es ein weiteres, fast 40 Quadratmeter großes Zimmer mit eigenem Bad. Der Kaufpreis für das Haus mit 500 Quadratmetern Grund im burgenländischen Neusiedl liegt bei 1,85 Millionen Euro. Vermittelt wird das Objekt über Engel und Völkers Baden.