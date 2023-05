"Brüderlicher Krach": Band The View prügelte sich auf Bühne

(c) imago images/Anthony Longstaff/P (Anthony Longstaff/Photoshot via)

The View-Sänger Kyle Falconer bei einem Konzert 2017 (c) imago images/Anthony Longstaff/P (Anthony Longstaff/Photoshot via)

Bassist Kieren Webster und Sänger Kyle Falconer gerieten bei einem Konzert in Manchester aneinander. Beim Streit soll es darum gegangen sein, wer welches Lied singt.

Feiern, bis die Fetzen fliegen: Die britische Band The View hat dieses Motto etwas zu wörtlich genommen und sich während eines Konzerts auf der Bühne geprügelt. Videos zeigten, wie Bassist Kieren Webster (37) den Mikrofonständer von Sänger Kyle Falconer (35) umtrat. Daraufhin warf Falconer seine Gitarre auf den Boden, stürmte auf Webster los und schlug und trat auf seinen Mitspieler ein. Das Konzert in Manchester wurde abgebrochen.

Die Band aus dem schottischen Dundee entschuldigte sich am Freitag: "Entschuldigung an die Fans bei unserer Show in Manchester und überall sonst, die wir verärgert haben – wir hatten einen brüderlichen Krach, der zu weit ging", hieß es in einer Mitteilung. Die Karten für das Konzert in London würden für einen Auftritt in der britischen Hauptstadt im Dezember gültig bleiben. Über den Sommer sind zudem mehrere Festival-Gigs geplant. Im August soll ein neues Album erscheinen.

Wollte der Bassist weitersingen?

Der Grund für den handfesten Streit war unklar. Fans vermuteten, dass Leadsänger Falconer seinen Bassisten nicht noch ein weiteres Lied singen lassen wollte. Demnach sagte er anschließend zum Publikum: "Das Problem mit dieser Band ist, dass er die Songs singen will, aber er kann es nicht, also tschüs."

Die 2005 gegründete Gruppe, die als Vorband unter anderem für Babyshambles und Primal Scream aufgetreten war, hatte sich 2017 getrennt und war erst vor kurzem wieder gemeinsam aufgetreten.

(APA/dpa)