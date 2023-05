Das Land muss sich an eine neue Unübersichtlichkeit gewöhnen

Vorerst herrscht Ratlosigkeit: Wie erklärt man den Höhenflug der Kommunisten? Was bedeutet ein KPÖ-Bürgermeister in Salzburg, was eine neue Fraktion im Parlament?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

Wie immer die verkrampfte Suche nach einer neuen Führung in der SPÖ ausgehen wird; welche Entscheidungen die Regierung nach Aufforderung der „Kronen Zeitung“ und anderer Medien zur Inflationsbekämpfung immer treffen wird; welche Verschwörungsgeschichten immer der Öffentlichkeit von rechts oder links aufgetischt werden – alles wird ab sofort nur mehr im Hinblick auf die Nationalratswahl gesehen werden.



Da bedurfte es nicht einmal der Doppel-Misstrauensanträge gegen die Regierung, eingebracht von Rot und Blau, am Freitag im Nationalrat.