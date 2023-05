Als der Fachvortrag erfunden wurde

Die Gelehrtengemeinschaft Academia Taxiana betrieb im Tirol des 18. Jahrhunderts Geschichtsschreibung nach heutigen Maßstäben. Ihre Texte werden nun digital aufgearbeitet.

Wer heute an einer Universität promovieren möchte, wächst in eine hochschulische Tradition des Austauschs hinein. Hält man einen Vortrag – egal, ob im Hörsaal oder online – stellt man sich danach den Fragen von Lehrenden wie Studierenden. Veröffentlicht man Ergebnisse von Großprojekten im Internet, kann man mit Reaktionen aus aller Welt rechnen.



Diese Kultur kritischer wissenschaftlicher Diskussion kam in Österreich erstmals zu Zeiten Maria Theresias auf. Ihr Impulsgeber war der Tiroler Universalgelehrte Anton Roschmann, im Brotberuf erster Bibliothekar der Universitätsbibliothek Innsbruck. Er gründete die Academia Taxiana – eine Gelehrtengemeinschaft, deren Name sich von Graf Leopold von Thurn und Taxis ableitete. Die Zusammenkünfte fanden in der Privatbibliothek dieses prominenten Mitglieds statt.

Nach italienischem Vorbild