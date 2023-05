Literatur prägt Vorurteile über Nationen fleißig mit

Andreas Kurz leitet das Literaturinstitut der Uni von Guanajuato in Mexiko. Ihm haben es Romane über den aus Österreich hierher „importierten“ Kaiser Maximilian I. angetan.

Wie kommt es, dass ein Österreicher ein spanischsprachiges Literaturinstitut an einer mexikanischen Uni leitet? Andreas Kurz lacht auf. „Tja, das klingt seltsam. Es ist vielleicht einfach auch eine Alterserscheinung.“ Immerhin lebt der 55-Jährige schon seit knapp 25 Jahren in Mexiko und forscht seit 2007 an der staatlichen Universidad de Guanajuato im Landesinneren. „Irgendwann kommt man eben dran, um diesen administrativen Posten einzunehmen.“



Ganz so bürokratisch wie erwartet lief es in den vergangenen sieben Jahren allerdings nicht ab. So fiel in seine Amtszeit etwa der Studierendenstreik als Antwort auf Gewalt gegen vor allem Frauen. „Eine sehr berechtigte Protestbewegung, bei der ich viel von den jungen Menschen lernen konnte“, sagt Kurz. „Es war nervenaufreibend und kompliziert, aber eine positive Erfahrung.“