Vogel trägt die Last für die Forschung

Ein kleiner Datenlogger auf dem Rücken der Waldrappe hat Auswirkungen auf die Aerodynamik im Vogelflug. Erstmals gibt es Ergebnisse aus dem Windkanal.

Ein schwerer Rucksack bremst Wanderer, eine breite Tasche nimmt der Radlerin den Schwung. Jede Fortbewegung klappt besser, wenn Gewicht und Luftwiderstand reduziert werden. Die Meister der aerodynamischen Anpassung sind Zugvögel: Alles an ihrem Körper ist darauf ausgelegt, weite Strecken in der Luft zurückzulegen und dabei kaum Energie zu verbrauchen.



Trotzdem statten Forschende oft Zugvögel mit Datensendern aus, um zu erkunden, welche Routen die Tiere nehmen, wie ihr Herzschlag und Energieverbrauch sind und welche Position die Vögel innerhalb der Gruppe einnehmen.



Berühmtes Beispiel für die Erforschung des Vogelzugs sind die Waldrappe, die seit 20 Jahren in Mitteleuropa wieder angesiedelt werden. Diese Tiere, die ohne Forschungsprojekte gar nicht frei lebend existieren würden, tragen dafür eine Last: Biologger nennen sich die kleinen Geräte (40 Gramm), die ein Waldrapp (ca. 1,3 kg) auf den Rücken geschnallt bekommt. Bisherige Optimierungen der Biologger verringerten ihr Gewicht, doch niemand hat kontrolliert, wie sich dieser rechteckige „Rucksack“ auf die Aerodynamik auswirkt (Maße: 12 x 5 x 3 cm).



Diese Lücke füllte nun ein Team der Vet-Med-Uni Wien mit Uni Wien und FH Joanneum. Es trainierte Waldrappe in Seekirchen am Wallersee darauf, in einem Windkanal zu fliegen, und variierte die Form und Position der Logger.



„Unsere Daten belegen, dass die Position von Biologgern die Flugdistanzen und die Form den Energieverbrauch beeinflussen“, sagt Ortal Mizrahy-Rewald, Erstautorin der in Animal Biotelemetry publizierten Studie. Die Geräte beeinträchtigen die Gleit- oder Höhenflugfähigkeit des Vogels: Dieser muss öfter energetisch anspruchsvollere Flügelschläge durchführen.



Am wenigsten Probleme haben Tiere, wenn die Geräte weit hinten am Rücken liegen und aerodynamisch geformt sind. Dieses Wissen soll Belastungen von Zugvögeln, die der Wissenschaft Daten liefern, verringern. (APA/vers)