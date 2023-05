Autobatterien: Wie es ohne Kobalt weitergehen kann

Es geht schon lang nicht mehr nur um Speicherkapazitäten und Reichweiten – Batterien müssen „grüner“ werden, denn Rohstoffe werden knapp. Österreichische Teams verraten, wie das künftig bei Herstellung und Recycling klappen könnte.

Effiziente Batterien sind ein wesentlicher Baustein, wenn es um das Gelingen der Energiewende geht. Doch ihre Herstellung ist energieintensiv, viele der verwendeten Materialien sind selten. Zudem sind die Akkus schwer zu recyceln. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in aller Welt tüfteln daher an „grünen Batterien“, und auch österreichische Forschungseinrichtungen tragen mit ihrem Know-how dazu bei, nachhaltige, effiziente und sichere Energiespeichersysteme für die Zukunft zu entwickeln.



Ihre Ansätze: Zum einen sollen umweltverträgliche Alternativmaterialien gefunden, zum anderen Prozesstechnologien bei Herstellung und Recycling verbessert werden. Innovationstreiber ist dabei die Elektromobilität, denn sie hat den größten Bedarf: Während in den meisten Kleinelektronikgeräten eine einzige Batteriezelle eingebaut ist, kann eine Autobatterie aus mehreren Tausend Zellen bestehen. Stefan Freunberger vom Institute of Science and Technologie Austria (Ista) bei Wien verdeutlicht das Dilemma: „Laut Prognosen werden wir weltweit im Jahr 2030 rund 20-mal so viel Energiespeicherkapazität benötigen wie noch 2018. Gleichzeitig gehen viele der für Batterien erforderlichen Rohstoffe zur Neige.“ Es gibt sogar pessimistische Schätzungen, wonach das geplante Aus für Verbrennungsmotoren in zwölf Jahren daran scheitern könnte, dass die heute bekannten Reserven des Rohstoffs Kobalt bis dahin erschöpft sind.