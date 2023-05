Wann kommt der synthetische Mensch?

Seitdem Louise Joy Brown – das erste Retortenbaby – geboren wurde, hat sich die Reproduktionsmedizin enorm weiterentwickelt. Heute erblicken jährlich Hunderttausende Kinder nach künstlicher Befruchtung das Licht der Welt. Der Biologe Markus Hengstschläger erklärt, welchen Weg die Medizin nimmt und was uns in Zukunft bevorstehen könnte.

Professor Bumke hat neulich Menschen erfunden,

die kosten zwar, laut Katalog, ziemlich viel Geld,

doch ihre Herstellung dauert nur sieben Stunden,

und außerdem kommen sie fix und fertig zur Welt!

Man darf dergleichen Vorteile nicht unterschätzen.Professor Bumke hat mir das alles erklärt.

Und ich merkte schon nach den ersten Worten und Sätzen:

Die Bumkeschen Menschen sind das,

was sie kosten, auch wert . . .



Aus: Erich Kästner, „Der synthetische Mensch“



Forscher haben Mäusebabys mit zwei Vätern erzeugt“ („Frankfurter Allgemeine Zeitung“), „Synthetischer Embryo erzeugt – ohne Befruchtung“ („Der Spiegel“) – es waren Schlagzeilen wie diese, die in den vergangenen Monaten bei manchen Begeisterung entfacht, bei anderen Bedenken ausgelöst und bei wieder anderen Hoffnungen geschürt haben. Vereinfacht gesagt beschreiben diese Schlagzeilen, dass es zum einem gelungen ist, aus Hautzellen der Maus im Labor Eizellen und Samenzellen (auch als Keimzellen bezeichnet) herzustellen, die zur Befruchtung und schließlich zur Geburt von Nachkommen geführt haben. Zum anderen wurde gezeigt, dass man ohne den Weg über Eizellen und Samenzellen, also auch gänzlich ohne jeglichen Befruchtungsvorgang, direkt aus Stammzellen Mäuse-Embryonen mit Anlagen für Gehirn und Herz erzeugen kann.

Schwierig zu erfassen ist das schon dadurch, dass sich für viele Menschen Begriffe wie „künstliche Eizelle“ und „synthetischer Embryo“ wie Widersprüche in sich selbst anhören, vergleichbar den Oxymora „rundes Quadrat“ und „virtuelle Realität“. Die Auflösung solcher scheinbaren Widersprüche findet sich aber schnell im Bereich der „synthetischen Biologie“, einer der neuesten Entwicklungen der modernen Forschung.

Das erklärte Ziel dieses Fachbereiches an den Schnittstellen von Ingenieurwissenschaften, Chemie und Molekularbiologie ist es, biologische Systeme im Labor nachzubauen, zu verändern oder ganz neu zu entwerfen. Es geht auch darum, Systeme zu erschaffen, die es so in der Natur gar nicht gibt. Ob im Labor hergestellte Eizellen, Samenzellen und Embryonen überhaupt unter dem Überbegriff „synthetische Biologie“ subsumiert werden können, hängt vielleicht davon ab, wie nahe sie an auf natürlichem Wege entstandene Originale heranreichen. Für ihren Einsatz sowohl in der Grundlagenforschung als auch im medizinischen Kontext muss alles darangesetzt werden, dass sie so wenig künstlich bzw. synthetisch sind wie nur möglich, sich also aus der Umarmung einer synthetischen Biologie befreien. Würden diese Technologien eines Tages am Menschen zur Anwendung kommen, wäre das erklärte Ziel keinesfalls der synthetische Mensch. Vielmehr müsste für das im Labor Entstandene das Natürliche quasi garantiert werden. Eines kann aber schon heute mit Sicherheit garantiert werden: Der Mensch wäre dann nicht mehr „das Produkt einer unausgeschlafenen Nacht“, wie es Erich Kästner in seinem Gedicht „Der synthetische Mensch“ so trefflich beschreibt.