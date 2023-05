Eine Packerlsuppe im „Orient-Express“

Die Budget-Bloggerinnen verzichteten auf das Ankunftsvideo und stiegen ungeschminkt aus dem „Orient-Express“ in der Istanbuler Vorstadt.

Es war „Monsieur Orient-Express“, der mich zu dieser Schlafwagenfahrt inspiriert hat. Das Buch des Österreichers Gerhard Rekel erzählt vom Lütticher Bankiersohn Georges Nagelmackers, der einst ganz Europa mit seinen Schlafwagenverbindungen zusammenführte, zunächst mit dem legendären „Orient-Express“ Paris–Konstantinopel.



Dieser startete am 4. Oktober 1883. Die meisten Passagiere der Jungfernfahrt waren Journalisten: acht Deutsche, sieben Ungarn, drei Franzosen, darunter der Kritikergott Edmond About sowie Henri Stephan Opper de Blowitz, Chefkorrespondent der Londoner „Times“. Es gab einen Speisewagen mit strahlenden Gaslampen, Kellner mit goldenen Epauletten und einen Schwarzen die Marseillaise schmetternden Burgunder Spitzenkoch. Da man besonders auf dem Balkan Räuberbanden fürchtete, hielt man ab Wien die Pistolen bereit. Im nächtlichen Wien stiegen die einzigen Frauen zu. Zwischen Szegedin und Temeschwar, als eine zwölfköpfige Kapelle fahrender Musiker den Zug enterte, tanzten alle vom Wein Illuminierten mit den beiden Wienerinnen.



Heute gibt es längst keine Schlafwagenverbindung Paris–Istanbul mehr, nur noch einen Nachtzug auf dem letzten Teilstück, von Sofia bis Istanbul. Nicht die osteuropäische Zeitzone bedenkend, kam ich knapp vor Abfahrt in Sofia an, suchte panisch einen Gratisparkplatz und parkte in einem verwahrlosten Miniwäldchen gegenüber vom Bahnhof, in dem glotzende Männer herumstanden und herumschlichen.