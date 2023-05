Tom McCarthy: Die Eleganz der Schafe

Mit ihren Bewegungsstudien machte Lillian Gilbreth in den 1930er-Jahren die Arbeitswelt effizienter. Tom McCarthy geht in seinem Roman „Der Dreh von Inkarnation“ auf die Suche nach Gilbreths scheinbar größtem Geheimnis.

Das Komponieren von „Der Dreh von Inkarnation“ habe von der Bereitschaft verschiedener technischer Experten profitiert, ihre Windkanäle, Wassertanks, Motion-Capture-Werkstätten, Postproduktionsstudios etc. seinen Blicken zu öffnen, bemerkt Tom McCarthy in seiner Danksagung. Das lässt sich gut nachvollziehen, denn anstatt sich mit Andeutungen zu spielen, hat der 1969 in London geborene Autor die Fachsprachen gleich mehrerer technischer und wissenschaftlicher Disziplinen Kapitel für Kapitel in diesen ungewöhnlichen Roman gepflanzt.

McCarthy, der sich an der Schnittstelle von Literatur, Philosophie und Kunst bewegt und das semi-fiktionale Avantgarde-Netzwerk „International Necronautical Society“ (zur Erforschung der Räume des Todes) gegründet hat, gilt seit seinem Debüt „8 1/2 Millionen“ als eine Art Erneuerer des Romans, sowohl in sprachlicher als auch in inhaltlicher Hinsicht.

Bei einer Wellenmaschine in Berlin, der Stadt, wo der Autor derzeit lebt, beginnt nun „Der Dreh von Inkarnation“, und das Hauptthema ist: Bewegungsabläufe von Raumschiffen in Filmen, von Arbeiter:innen in Fabriken, von Menschen beim Sex, von Bobfahrern im Eiskanal, von Tänzerinnen und auch von Drohnen im Krieg. Und damit verbunden die Frage: Wie kann man diese Bewegungen perfektionieren, modellieren, effizienter machen und – wie es eine Rechtsanwaltskanzlei für einen Klienten herausfinden soll – patentieren lassen? Man denke nur an die Wischbewegung auf dem Handy und die damit zusammenhängenden Gewinne.

McCarthy orientiert sich am postmodernen Roman, der französische Autor und Filmemacher Alain Robbe-Grillet gilt als eines seiner Vorbilder. Und gleich am Anfang erinnert ein Kapitel an David Foster Wallaces „Unendlicher Spaß“, an dessen Figur Hal Incandenza in der Enfield Tennis Academy – doch das Setting McCarthys ist nicht eine nahe Zukunft, sondern sind die Gegenwart und nahe Vergangenheit.