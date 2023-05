Die außenpolitischen Folgen einer Wende in Ankara

Wahlsieg der Opposition würde Beziehungen zum Westen verändern. Vieles würde einfacher – aber nicht alles.

Istanbul. Der Westen sei gegen ihn, sagt Recep Tayyip Erdoğan. Doch seine Nation werde den USA und Europa bei der Wahl eine Lektion erteilen, so der 69-jährige Staatschef in einem TV-Interview. Tatsächlich machen einige westliche Politiker keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen Erdoğan. US-Präsident Joe Biden vermeidet Treffen mit dem türkischen Staatschef, so gut er kann.

Sollte Erdoğan die Wahl verlieren, dürfte in vielen westlichen Hauptstädten ein Aufatmen einsetzen. Mit einem Sieg der Opposition würde vieles besser im Verhältnis zwischen der Türkei und dem Westen – aber nicht alles würde einfacher.