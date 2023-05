Eine intime Feier, wie im Hauskonzert: Tenor Schade im Musikverein

Auf dem Programm standen Kleinode der Liedkunst, von Schubert bis Alban Berg.

Dass die Intimität des Hauskonzerts für ihn die „schönste Sache der Welt ist“, habe er während der Coronazeit gelernt, sagte Tenor Michael Schade zu Beginn seines Liederabends im Brahms-Saal. Und er wusste den Reiz des intimen Feierns von Stimme und Klavierbegleitung in den Musikverein zu bringen: Wie er bruchlos von kraftvollem Forte zu leichten Höhen im Pianissimo und zurück changierte. Wie er die Essenz der Worte von Heine bis Goethe exzellent artikuliert herausarbeitete – Schade wusste Kleinoden der Liedkunst viel Gewicht zu geben und doch die Leichtigkeit zu bewahren.

Auch brachte er interessante Gegenüberstellungen von Vertonungen desselben Gedichts: „Rastlose Liebe“, einmal von Carl Friedrich Zelter voll Seufzerpausen, einmal von Schubert. Oder „An die Entfernte“ von Letzterem und von Benedict Randhartinger, dessen Wiederentdeckung lohnt und dessen „Über allen Gipfeln ist Ruh“ eine besonders tröstliche Umsetzung des Texts ist. Ein Höhepunkt war „Der Musensohn“, betont beschwingt dargeboten, als guter Kontrapunkt zu dem vielen Schwermütigen zuvor.

Auch im zweiten Teil mit Zemlinsky, Berg, Pfitzner und Mahler: Schade wusste – mit Malcolm Martineau am Klavier als sensibel auf ihn eingehenden Partner – stets mit Fülle und bruchlosen Linien zu gefallen. Sein ruhig strömendes Timbre war oft warm und samtig. Dramatische Ausbrüche sind generell nicht, was er in einem Liederabend zeigen möchte, seine Interpretation war stets auf Innigkeit ausgelegt. (tst)

