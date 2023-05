Massenansturm aus Mexiko an der US-Grenze

Migranten versuchten diese Woche panisch, über den Rio Grande von Mexiko in die USA zu gelangen.

Eine Covid-Regelung, die den US-Behörden restriktiveres Vorgehen gegen Zuwanderer erlaubt hat, ist Geschichte. Joe Bidens Regierung verschärft nun ihre Asylpolitik – und das drastisch.

New York/El Paso. Mehr als 10.000 illegale Grenzübertritte pro Tag: Einmal mehr vermeldete die US-Regierung Rekordzahlen von ihrer Südgrenze – von dort, wo Tausende Menschen täglich versuchen, von Mexiko aus in die USA zu kommen. Die Zahl der Migranten war diese Woche die höchste, die jemals gemessen wurde.

Und das hat einen Grund. Seit 23.59 Uhr am Donnerstag ist die Covid-Pandemie auch an der Grenze für vorüber erklärt. Das bedeutet das Ende einer Regulierung namens Title 42. Sie war zu Beginn der Coronakrise von der Regierung des damaligen Präsidenten, Donald Trump, eingeführt worden – und ermöglichte Behörden eine schnellere Abwicklung der Grenzübertritte. Sprich: Wer von Beamten beim illegalen Grenzübertritt erwischt wurde, hatte auch keinen Anspruch auf einen Asylantrag. Zehn Minuten dauerte der Bearbeitungsprozess unter Title 42; nun, mit der Rückkehr zum üblichen System, ist es über eine Stunde. Unter der Trump-Regelung konnten Migranten schlicht nach Mexiko zurückgeschickt werden – jetzt steht ein mühsamerer juristischer Prozess an der Tagesordnung.