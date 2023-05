„Postings“ gab es zu allen Zeiten

Was einen aufregte, teilte man früher in Leserbriefen mit.

Wer kennt das nicht: Treffen einander zwei Bekannte in der Straßenbahn und tratschen dermaßen laut über private Ärgernisse, dass die Umsitzenden und -stehenden hilflos den Redestrom über sich ergehen lassen müssen.

Das war immer so, auch vor hundert Jahren, wie Stefan Franke in einem höchst vergnüglichen Buch darstellt. Er hat die gutbürgerliche Zeitschrift „Wiener Hausfrau“ ausgewählt, die zwischen 1904 und 1920 erschien. Zwischen Kochrezepten und Modetipps konnten die Damen ihre Sorgen und Probleme ausbreiten. Bisweilen geben erfahrene Damen den anderen probate Ratschläge: Augen und Ohren offenhalten, wenn der Herr Gemahl auffällig oft allein ausgeht! Alles auf erstaunlich hohem Niveau. Ausfällig wurde man in diesen Kreisen nicht. Zumindest hat man es nicht abgedruckt . . .