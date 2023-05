Bohren dicker Bretter, um den Wald zu schützen

Hier, am Amicore-Fluss, ist der südamerikanische Regenwald noch intakt.

APA/AFP/MAURO PIMENTEL

Für die Menschheit nimmt der Wald eine zentrale und vitale Rolle ein. Dem wird noch viel zu wenig Rechnung getragen – das legt eine UN-Konferenz, die am Freitag in New York zu Ende gegangen ist, offen. Aber es gibt Anlass zur Hoffnung.

Wem den Schutz der Wälder ein Anliegen ist, stößt sehr bald auf ein geflügeltes Wort, das zutrifft, obgleich genau das Gegenteil das Ziel ist: Es ist ein Bohren dicker Bretter.

Das trifft schon seit Jahrzehnten zu: Hier ist nicht nur die Rede von den großflächigen Schäden, die in den Wäldern Mitteleuropas Anfang der 1980er Jahre aufgetreten sind, sondern auch die ersten, alarmierenden Meldungen aus dem Amazonas-Becken, als der Bau der „Transamazonica“ den Weg der illegalen Holzfäller ebnete.

Scheitern in Rio