Missy May gewinnt "Dancing Stars"

Spät dazugestoßen, am Ende Gewinnerin: Sängerin Missy May überzeugte am Freitagabend bei der ORF-Show „Dancing Stars“ Jury und Publikum und holte sich so den Sieg.

Sängerin Missy May ist der neue Dancing Star. Die 36-Jährige, die erst in der zweiten Show der Staffel für Ballerina Karina Sarkissova eingesprungen war, konnte sich am Freitagabend gemeinsam mit ihrem Profipartner Dimitar Stefanin im Finale der 15. Staffel der ORF-Tanzshow "Dancing Stars" durchsetzen. Silber ging an Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper und Danilo Campisi, Bronze an den früheren Skisprungtrainer Alexander Pointner und Manuela Stöckl.

In der Finalshow lieferte die Nachzüglerin, die bürgerlich Stephanie Wanasek-Stauffer heißt, eine souveräne Leistung ab. Nach zwei Tänzen lag sie mit ihrem Tanzpartner Stefanin in der Jurywertung vorne. Im entscheidenden Duell mit Corinna Kamper konnte sie das Publikum mit ihrem vom Film "Tanz der Vampire" inspirierten Showtanz überzeugen.

Andächtig beim "Tanz der Vampire." ORF/Ramstorfer

May folgt auf Kabarettistin Caroline Athanasiadis, die 2021 die bis dato letzte Ausgabe des Publikumshits gewinnen konnte, und zwar gemeinsam mit dem Profitänzer-Finalisten Campisi. Insgesamt mussten sich diesmal zehn prominente Tänzerinnen und Tänzer mit ihrer professionellen Begleitung den strengen Augen der aus Maria Santner und Balázs Ekker bestehenden Jury sowie des TV-Publikums stellen. Moderiert wurde die Sendung von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll. Gastjurorin war in der Finalsendung der amtierende Dancing Star Athanasiadis.

(APA)