Koscher in Wien: Von Sushi bis Eis

Wer sich in Wien streng nach den jüdischen Speisegesetzen ernährt, der hat Fleischer, Supermärkte und ein Dutzend Restaurants zur Auswahl.

Thailändische Tom Yam-Suppe, Gong Bao Chicken oder Zander auf Szechuan Art, diverse Sushi und Maki, Burger und Schnitzel, ein Hummusteller, georgischer Salat oder Borschtsch, Cheesecake und belgische Waffeln. Die Speisekarte des Yudale am Volkertmarkt führt quasi einmal rund um die Welt.



Was die unterschiedlichen Gerichte gemeinsam haben: Sie sind allesamt koscher. „Frische Produkte aus der Region werden nach den jüdischen Gesetzen liebevoll zubereitet“, heißt es. „In unserem koscheren Restaurant können unsere Gäste mit bestem Gewissen essen, unabhängig davon, wie streng sie ihren Glauben leben.“

Das Yudale ist eines von insgesamt rund einem Dutzend explizit koscheren Lokalen in Wien, die die israelitische Kultusgemeinde auf ihrer Webseite auflistet. „In Wien ist die Nachfrage nach koscherem Essen da – und man hat auch eine gute Infrastruktur mit Restaurants und Geschäften“, sagt Oberrabiner Jaron Engelmayer. „Das ist ein gewisser Luxus, den es in Gemeinden dieser Größenordnung sonst nicht gibt.“ Die meisten Geschäfte und Lokale befinden sich im zweiten Bezirk – dort, wo auch die jüdisch-orthodoxe Community der Hauptstadt am stärksten ist. Deren Mitglieder halten sich am ehesten an die nicht ganz unkomplizierten Speisegesetze, die ihnen die Religion vorschreibt.