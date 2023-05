Pfingstrosen: Prächtiger Nachwuchs

Wie schön, wenn ein Pfingstrosensämling endlich erstmals blüht.

Nicht alle, doch die meisten Pfingstrosen verströmen ebenfalls einen ausgezeichneten und sehr feinen Duft, der zwar lang nicht so intensiv wie das süße Parfum der Maiglöckchen ist, aber fast ebenso charakteristisch und unverwechselbar. Das trifft vor allem auf die Strauchpfingstrosen zu, also auf die verholzende, größere Variante der Päonien. Gerade stehen sie allerorten in Blüte. Auf den Blütenflor der Bauernpfingstrosen, die im Herbst welken, einziehen, verschwinden und erst im Frühling wieder aus der Erde kommen, müssen wir noch ein bisschen warten, aber sie kündigt sich bereits an.