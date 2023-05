Soyoung Q Park: "Neugier macht glücklicher"

Was sollte vor einer Gehaltsverhandlung gegessen werden? Wie wirken sich Proteine und Kohlenhydrate auf unsere Toleranz aus? Und wann sollte man einen Heiratsantrag keinesfalls annehmen? Die Psychologin und Neurowissenschafterin Soyoung Q Park ist Professorin an der Charité in Berlin und erforscht den Zusammenhang von Ernährung und Entscheidungen.

Sie erforschen, ob und wie unsere Ernährung unsere Entscheidungen beeinflusst. Was haben Sie gegessen, bevor Sie diesem Interview zugestimmt haben?

Soyoung Q Park: Ich habe ein Nussmüsli gegessen, wie fast jeden Morgen.



Bei welchem Essen hätte ich fürchten müssen, dass Sie mir absagen?

(lacht) Bei keinem.



Warum nicht?