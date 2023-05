75 Jahre Israel: Und dafür haben wir gekämpft?

Amiram und Shulamit Hirschfeld im Wohnzimmer ihrer Wohnung in Rehovot nahe Tel Aviv. Beide wurden in den 1930ern geboren und zählen zur Gründergeneration des Staates Israel.

Israel ist am 75. Jahrestag der Gründung am 14. Mai 1948 in seiner wohl explosivsten internen Krise. Mit vielen Araberstaaten gelang bisher ein Ausgleich, mit den Palästinensern aber weiter nicht. Ein Gründerpaar erzählt über sein Leben.

Sehen Sie mal“, sagt Shulamit Hirschfeld, „was für ein gutaussehender Typ er war!“ Auf dem Schwarz-Weiß-Foto in ihrer Hand schaut ein junger Mann mit schmalen Augen und strengem Gesicht in die Ferne. „War!“, wiederholt sie mit scherzhaftem Blick. Amiram Hirschfeld, der Mann auf dem Foto, dessen Haare längst ergraut sind, lächelt gutmütig. Kleine Scherze auf seine Kosten scheint er gewohnt zu sein.



Die beiden sitzen im Wohnzimmer ihrer Erdgeschoßwohnung in Rehovot südlich von Tel Aviv. Amiram ist 89, seine Frau „jünger“ als er, wie sie betont – um ein Jahr. Sie wurden in den 1930er-Jahren im damals britischen Mandatsgebiet Palästina geboren. Shula wuchs in Petah Tikva auf, einer Kleinstadt östlich Tel Aviv; Amiram ist aus Degania Bet, dem zweiten Kibbuz, das die jüdischen Pioniere noch vor der Staatsgründung aufbauten, südlich des Sees Genezareth. Beide haben Wurzeln in Europa: Seine Eltern wanderten vor dem Zweiten Weltkrieg aus der Ukraine ein, ihre stammten aus dem Gebiet der einstigen Tschechoslowakei. Shulas Vater, er kam aus einer religiösen Familie, war das jüngste von neun Geschwistern – und das einzige, das vor den Nationalsozialisten nach Palästina fliehen konnte.