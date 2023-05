Die SPÖ und Kleinkind-Verhalten

Manche Kleinkinder halten die Luft an, wenn sie etwas durchsetzen wollen – bis sie blau anlaufen. Nach dem Motto: „Das hast du jetzt davon.“ Nach diesem Schema agiert nun die SPÖ im Parlament: Die Sozialdemokraten wollen keine Verfassungsgesetze mehr mitbeschließen.

Was im Klartext bedeutet, dass sie jene Gesetze verhindern wollen, die sie selbst für gut und sinnvoll erachten. Denn bei allen anderen haben sie ja auch bisher schon die Zustimmung verweigert. Dass die Opposition die Regierung kritisiert, gehört zum normalen Prozedere im parlamentarischen Alltag. Dass sie bei Verfassungsgesetzen mitreden und Einfluss nehmen will, ebenso. Auch dass man eine Zustimmung mit Zugeständnissen in anderen Bereichen verknüpft, ist nicht ungewöhnlich. Eine Totalverweigerung aber schon, und die wird in der Praxis dann auch schwer zu erklären sein. Aber möglicherweise haben die handelnden Personen, die sich jetzt auf unhaltbare Positionen festlegen, in zwei Wochen in der SPÖ ohnehin nichts mehr mitzureden. maf