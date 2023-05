Eine ganz persönliche Note

Beim eigenen Stil geht es nicht nur um Äußerlichkeiten. Auch die Persönlichkeit spielt eine Rolle. Was sagt er noch über uns aus? Und wie findet man ihn? Eine Stilberaterin klärt auf.

Jedes Kleidungsstück, das wir tragen, erzählt eine Geschichte. Es wird gezielt für bestimmte Anlässe ausgewählt, begleitet uns auf wichtigen Entscheidungen und Schritten im Leben. Und es gibt Auskunft darüber, wer wir sind.

Wer mit Farb- und Stilberaterin Claudia Schober aus Wien spricht, versteht: Mode passiert nicht nur an der Oberfläche, sondern ist etwas sehr Persönliches. In ihrem kleinen Gassenlokal hinter der Karlskirche berät Schober ihre Kunden in Sachen Farbe und Mode und unterstützt sie dabei, ihren eigenen Stil zu finden. Dabei widmet sie sich zuerst der Bestimmung der Farben, die eine Person besonders zum Strahlen bringen. In einem zweiten Schritt geht es um Schnitte, Stoffe und Stilrichtungen, die der Figur schmeicheln sollen – und der Persönlichkeit. Denn dann geht es eine Ebene tiefer. Schober erfragt, woher die Menschen kommen und was sie bis jetzt erlebt haben. Und nicht zuletzt, wo sie im Leben hinmöchten.