Art Austria MQ

Die Messe widmet sich bei ihrer 16. Ausgabe Kunst aus Europa und jungen Talenten. Bis Sonntagabend kann man im MQ noch auf Entdeckungsreise gehen.

Wer zurzeit am Museumsquartier (MQ) vorbeifährt, dem wird das schlichte weiße Zelt auffallen, das davor steht. Aufgeschlagen hat es Messemacher Wolfgang Pelz für die 16. Art Austria, die noch bis Sonntagabend läuft. Neben dem Zelt bespielen die insgesamt 43 Galerien und Händler im MQ auch die Ovalhalle und die Arena 21. Seit dem Vorjahr findet die Art Austria wieder im MQ statt, dazwischen hat sie mehrmals den Standort und auch die Ausrichtung gewechselt. Zu den Stationen zählten neben dem MQ auch das Leopold Museum und das Palais Liechtenstein. Von der Ausrichtung her startete die Art Austria mit dem Fokus auf Kunst aus Österreich zwischen 1920 und 1980. Es folgte die Erweiterung auf das gesamte 20. Jahrhundert und später die gänzliche Aufhebung der zeitlichen Begrenzung. Inzwischen hat die Messe kein wirkliches Konzept mehr. Man findet generell einen Querschnitt des österreichischen Kunsthandels. Aber Pelz steht zu dieser bunten Mischung und viele seiner Aussteller, die von Beginn an dabei sind, wohl auch.