Vor etwa zehn Jahren haben meine Eltern ihr Haus umgebaut. Und weil sie umgebaut haben, machten sie sich gleich ans Ausmisten. In die Hände fiel ihnen – Tada! – eine Schachtel mit lauter Schulkram: meine gesamten Zeugnisse (abgesehen von jenen, die ich zum Inskribieren gebraucht habe) und ein paar Deutschschularbeiten aus der 8. Klasse. Ich muss sie damals kopiert haben, offensichtlich war ich auf meine Leistung stolz, wobei ich mir das heute nicht mehr erklären kann: Was ich da niedergeschrieben hatte, war altkluges Zeug.

Zu meiner Entschuldigung möchte ich anführen, dass es ein ziemlicher Stunt ist, mit 18 Jahren etwas zum Thema „Die Rolle der Medien in der modernen Demokratie“ zu schreiben, das nicht altklug klingt.

Es ist ein Grundproblem der Deutschaufsätze, egal ob heute oder damals, dass Schülerinnen und Schüler ständig vorgeben müssen, sie seien schlauer, als sie eigentlich sind. Und seit der Zentralmatura müssen sie auch noch eine dezidierte Meinung haben, knapp und knackig, immerhin sind mittlerweile drei kurze Texte zu produzieren statt eines langen. Das Ergebnis: Die Kinder meinen einfach irgendwas. Das Mädel einer Freundin hat sich neulich in einer Schularbeit für Schuluniformen ausgesprochen, obwohl sie eigentlich dagegen ist – da seien ihr halt die prägnanteren Argumente eingefallen.



Verflixte Bullet Points. Ich stelle mir vor, man hätte mich damals nicht nach der Rolle der Medien in der Demokratie gefragt, sondern nach meiner Lieblingsserie und danach, welches Bild der Gesellschaft sie entwirft. Ich stelle mir vor, das Mädel meiner Freundin hätte einen Aufsatz darüber geschrieben, ob Style für sie wichtig ist und warum bzw. warum nicht. Ich stelle mir außerdem vor, im Deutschunterricht müssten nicht mehr die diversen Textsorten wiedergekäut werden und die formalen Kriterien, die jeweils zu erfüllen sind, bis noch der Letzte im Schlaf weiß, wie man einen Leserbrief schreibt, Bullet Points so setzt, dass sie jeder erkennt, und wie man es schafft, die 330 Wörter garantiert nicht zu überschreiten.

Dann hätte man im Unterricht vielleicht wieder mehr Zeit zu lesen. Oder sich an einem Haiku zu versuchen. Oder eine Bedienungsanleitung zu verfassen. Oder etwas zu erzählen. Meinetwegen auch das, was am letzten Wochenende oder im Urlaub passiert ist, obwohl man sich darüber so gern lustig macht. Wir alle erzählen zu wenig. Beschreiben zu wenig. Und meinen zu viel. Man sollte das in der Schule nicht auch noch fördern.

Und was die Textsorten betrifft: Ich kenne keine einzige Zeitung, die 300 Wörter lange Leserbriefe abdruckt. ⫻

