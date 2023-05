Land der Start-ups

Wer Israels Tech-Einhörner sind. ✒

Israel hat nicht nur in Relation zur Einwohnerzahl die meisten Start-ups weltweit, es hat auch erfolgreiche Tech-Unternehmen. Mit Ende Februar zählte der Tech-Aviv Founders Club 98 Start-ups mit israelischen Gründern, die als sogenannte Einhörner gelten – also mehr als eine Milliarde US-Dollar wert sind. Zusammengenommen sind diese Start-ups aktuell 275,43 Milliarden US-Dollar wert.

Fast 40 der Tech-Unternehmen in der Tech-Aviv-Liste haben ihren Sitz in Israel, viele wurden auch in anderen Länder gegründet oder sind nach einiger Zeit etwa in die USA übersiedelt. Gelistet werden von Tech-Aviv nur Unternehmen, die noch nicht an die Börse gegangen sind. Andernfalls wäre die Aufzählung um einige Schwergewichte wie die Data-Security-Firma Imperva länger.

Zum Vergleich: In ganz Europa waren mit Ende des vergangenen Jahres 179 solcher Einhörner zusammen. Israel hat rund 9,364 Millionen Einwohner, die EU hat fast 450 Millionen Einwohner und zählt man das Vereinigte Königreich dazu, sind es mehr als eine halbe Milliarde.

Die am höchsten bewerteten Start-ups israelischer Gründer tragen Namen wie etwa Rapyd, Deel, Wiz und Tipalti und sind besonders häufig in Branchen wie Finanztechnologie und Cybersecurity unterwegs. Auch die Start-up-Finanzierungen im Vorjahr bestätigen dieses Bild, in keine Branche steckten Risiko-Investoren in Israel mehr Kapital als in IT-Infrastruktur, Sicherheitstechnologien und Fintech. Wobei auch Branchen wie Food-Technology im Kommen seien, heißt es vonseiten der Israel Innovation Authority.



Sitz im Ausland. Dass viele in Israel gegründete Start-ups ihren Hauptsitz in den USA haben, hat mehrere Gründe. Wenn Start-ups an die die Börse gehen, tun sie das nicht selten in den USA. Allein im Jahr 2021 gingen etwa 21 israelische Tech-Unternehmen an der Wallstreet an die New Yorker Börse. Auch wegen der Vorliebe für US-Marktplätze sind israelische Firmen etwa im Nasdaq so stark vertreten. Aber auch die Nähe zu Investoren wie Kunden kann eine Rolle spielen, gerade im Tech-Sektor sind die USA schließlich führend. ⫻

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.05.2023)