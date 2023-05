Die Besserungsanstalt für schlechte Mütter

Fünf starke neue Romane zum Muttersein: vom „Institut für gute Mütter“, das Frauen zum Training mit KI-Puppen zwingt, bis zum lesbischen Paar, das an einem Kind zerbricht.

Sind es nur Männer, die verzweifeln können, wenn alles nur noch um Kinderwunsch, Schwangerschaft, Mutterschaft kreist? Natürlich nicht. Im Roman „Boulder“ der Katalanin Eva Baltasar ist es eine Frau. Weil ihre Lebensgefährtin, Samsa, unbedingt ein Kind haben will, tauscht sie ihr Leben auf See gegen eine kleine Wohnung in Reykjavik – und fühlt sich bald, als stürbe jeden Tag ein Stück von ihr . . .

Niemals Kinder – das hatten sich die zwei Freundinnen im Roman „Still Born“ der Mexikanerin Guadalupe Nettel geschworen, die eine lässt sich sogar sterilisieren. Die andere ändert ihre Meinung, wird schwanger von ihrem Partner – und erfährt bei einer Untersuchung Furchtbares . . .