Ein sanftes Krafttraining – oder?

Jeder schwärmt plötzlich von Reformer Pilates. Mit dem Fitnessgerät kann man ganz einfach dynamische Bewegungen durchführen. Angeblich. Was kann es wirklich?

Plötzlich machen sie es alle: Harry Styles, Kim Kardashian, Jennifer Aniston oder Megan Fox. Sie alle turnen auf dieser komplexen Maschine, gleiten auf dem beweglichen Teil nach vorn und nach hinten, verkeilen ihre Beine in Schlaufen, ziehen sie nach oben, öffnen sie zu einer Grätsche, bedienen Sprungfedern, Seile und Schlingen. Fotos und Videos fluten die sozialen Medien – und die Welle ist längst auch zu uns geschwappt. Wir reiten auf ihr beziehungsweise auf einmal ebenfalls auf dieser komplexen Maschine.

Ein Studio nach dem anderen poppt in Wien auf oder bietet jetzt Reformer Pilates an. Die Pilates Boutique etwa, Pilatesfit, DieDerStudio, John Reed oder We are June, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Pilates erfreut sich ohnehin schon lang großer Beliebtheit, aber es hat sich mit Reformer Pilates in ein neues Kleid gehüllt. Wobei auch dieses Kleid nicht ganz neu ist. Seine Ursprünge liegen in einem britischen Gefangenenlager im Ersten Weltkrieg. Aber nicht im Quälen von Menschen, wie das jetzt vielleicht den Eindruck macht. Sondern im Heilen. Beginnen wir von vorn.