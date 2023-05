Der Darm als unfreiwilliger Tonmeister

Lactose, Fructose, Gluten oder Sorbit können unliebsame Blähungen auslösen.

Es gibt Geräusche, auf die viele gern verzichten würden. Das Hicksen beim Schluckauf etwa, oder das Knurren aus der Körpermitte, wenn zu lang nichts gegessen wurde. Noch unbeliebter, weil mit besonderer Scham behaftet, sind Flatulenzen – medizinisch gesprochen: ein übermäßiger Abgang von Darmgasen. Umgangssprachlich formuliert: unkontrollierte Blähungen.

„Der peinlichste Moment war, als ich mitten im Bewerbungsgespräch gefurzt habe“, sagt Max, der anonym bleiben will. „Ich hatte an diesem Tag Magenkrämpfe“, erinnert sich der 47-Jährige an jenen Maitag vor elf Jahren. Tabletten halfen, sie zu lindern, dafür verfestigte sich seine Bauchdecke. Der Tiroler war doppelt angespannt – psychisch und physisch. „Absagen konnte ich den Termin nicht, es war die letzte Runde mit dem CEO, außerdem brauchte ich den Job. Ich habe einen Kredit laufen, das Kind war gerade ein Jahr alt, meine Frau noch in Karenz.“ Es hieß also durchbeißen.