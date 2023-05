Mythos San Siro: Ein Stadion widersetzt sich dem Zahn der Zeit

Choreografie der AC-Milan-Fans in der Curva Sud des San Siro. AC Milan via Getty Images

Italiens „Calcio“ und Emotionen der Tifosi haben in dieser Arena voll Tradition, Magie und Hassliebe immer Hochsaison. Das Derby zwischen AC Milan und Inter ist wieder europäische Spitzenklasse.

Wenn die U-Bahn zur Haltestelle „San Siro Stadio“ einfährt und man sogleich vom Schwall der Tifosi über die Treppen nach oben auf den Vorplatz einer der legendärsten Arenen der Welt mitgeschwemmt wird, dann weiß man: Es ist Matchtag in Mailand. Der erste Blick auf das Giuseppe-Meazza-Stadion ist ein Moment, den man als Fußballfan nie vergisst. Wie ein gigantisches Raumschiff mutet es an. Ein Raumschiff, das es laut „The Times“ mit dem Todesstern aus „Star Wars“ aufnehmen könnte – und den Vergleich freilich gewinnt.

Doch Äußerlichkeiten greifen deutlich zu kurz, wenn es um den Mythos San Siro geht. Es ist die einzigartige Historie und die Energie der Fans, die diesen Ort ausmachen. Was in Wien vollkommen undenkbar wäre, ist in Mailand seit 1947 Woche für Woche Programm: Die beiden größten Klubs der Stadt teilen sich eine Sportstätte. Diese ist seit 1980, kurz nach dessen Tod, nach Giuseppe Meazza benannt. Die Fußballlegende (zweifacher Weltmeister) hatte für beide Vereine gespielt – in stolzen 409 Pflichtspielen (284 Tore) für Inter, in weiteren 42 (11 Tore) für AC Milan. Vor allem bei den Fans des letztgenannten Vereins, den „Rossoneri“, ist und bleibt ihre „Festung“ jedoch das San Siro. Im gleichnamigen Stadtteil wurde das Stadion zwischen 1925 und 1926 erbaut. Und seither wuchs dessen kulturelle und emotionale Bedeutung im ganzen Land ins Unermessliche. Liebevoll bis ehrfürchtig nennen sie es „La Scala del calcio“, also die Oper des Fußballs. Denn auf dem Rasen, vor den knapp 76.000 Zuschauer fassenden Rängen (Topwert in Italien), geht es nicht weniger dramatisch zu als auf der ebenso weltberühmten Opernbühne der Stadt.