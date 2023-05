Gatsby fällt ins Wasser

Eigentlich hätte er ein privilegiertes Leben in New York, doch er treibt allein im Meer. Herbert Clyde Lewis'grandioser Roman „Gentleman über Bord“.

Was geht einem durch den Kopf, wenn das rettende Schiff am Horizont verschwindet? Herbert Clyde Lewis schrieb „Gentleman über Bord“ Mitte der 1930er-Jahre. Und zweifellos gehört diese Wiederentdeckung zu den besonders geglückten. Der Protagonist Henry Preston Standish ist ein durchschnittlicher, gut situierter Mann: „Er trank mäßig, rauchte mäßig und schlief mäßig mit seiner Frau.“ Da ereilt ihn mit 35 eine Lebenskrise. Er nimmt eine Auszeit, geht allein auf Reisen. Auf dem Dampfer Arabella zwischen Hawaii und San Francisco rutscht er eines frühen Morgens auf einem Ölfleck aus.

Für uns Lesende beginnt nun ein gnadenloses Kammerspiel auf Hoher See. Standish macht dabei alle Phasen zwischen Hoffnung, Loslassen, Wohlgefühl, Kämpfen und Resignation durch. Währenddessen blendet Lewis häufig auf den Dampfer zurück, wo der Koch ihm seine pochierten Frühstückseier zubereitet und sich wundert, weil sie nicht gegessen werden, kurzum: sein Verschwinden viel zu spät auffällt.

Standishs hohe Ansprüche an sich selbst stehen ihm beim Überleben im Weg. Zunächst ist ihm seine Tollpatschigkeit peinlich, und er kann nicht laut um Hilfe rufen. Weil er keinesfalls nackt geborgen werden will, streift er nach Stunden erst die schwere Kleidung ab. Dann wieder fantasiert er, wie er seinen Geschäftspartnern die Heldengeschichte seines Überlebens (die Haie!) auftischt. Wird er es schaffen? Ein Leckerbissen, nicht nur für Freunde von F. Scott Fitzgerald und Co. EU

Literaturhinweis Herbert Clyde Lewis: „Gentleman über Bord“, übersetzt von Klaus Bonn, Mare, 172 Seiten, 28,80 Euro

Mehr erfahren Mit finanzieller Unterstützung von Morawa.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.05.2023)