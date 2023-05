ESC mit Jan und Olli - Ein bisserl' wyld, ein bisserl' flauschig

FM4 holte für den Eurovision Song Contest 2023 Jan Böhmermann und Olli Schulz an Bord. Ein unterhaltsamer, wenn auch wenig überraschender Abend.

Mit Jan Böhmermann und Olli Schulz hat FM4 wieder auf ein recht sicheres Pferd gesetzt. Nach den österreichischen Koryphäen Armin Wolf und Peter Filzmaier (Podcast „Der Professor und der Wolf“) holt man jetzt die deutschen ins Boot. Und zwar, um den 67. Eurovision Song Contest (ESC) zu kommentieren. Das ist insofern clever, weil das zwei sehr reichweitenstarke Männer sind, ihr Podcast „Fest & Flauschig“ zählt über eine Millionen Hörer:innen pro Woche, der Großteil zwischen 18- und 34-Jährige. Der durchschnittliche FM4-Hörer ist heute 38 Jahre alt.

Wer sich bei „Fest & Flauschig“ at Home fühlt, hat gewiss auch den Samstagabend mit FM4 genossen. Hörbar angeregt wurde gewitzelt und geschmatzt (Pombären und Schokoherzen), mitgeträllert und schwadroniert. Die Musik war da eher Nebensache. Zu hören war sie ohnehin nur, wenn sie Böhmermann und Schulz zusagte – oder bis zur Sprachlosigkeit missfiel. In Summe waren das Pi mal Daumen fünf Nummern. Unterhalten wurde man so ohnehin besser, konsequente fünf Stunden.

Österreich kam vergleichsweise gut weg – die Hand die einen füttert beißt man bekanntlich nicht - Teya und Salena seien „die einzige Hoffnung, die Österreich noch hat“, nachdem es immerzu im Schatten von Tschechien und Ungarn stünde. Wobei man da schon gut Skifahren könne. Vom ORF distanzierte man sich gleich zu Beginn des Streams, sodass der Rundfunk das diesmal nicht im Nachhinein tun muss (Sie erinnern sich vielleicht an Böhmermann im „Kulturmontag“): „Alles was gleich passiert, hat nichts mit dem ORF zu tun, das sind alles wir.“

Viel Musik sei dabei gewesen, die man sich erst „schönhören“ musste, 26 verschiedene Gefühle seien auf einen eingeprasselt, viele der Performer hätten wohl Schmerzen. Der Kreativität sei – leider – keine Grenzen gesetzt worden, die eine oder andere Performance war Böhmermann zufolge bisserl‘ „wyld mit Y“. Allerhand erklügelte Hintergrundinfos hat man außerdem bekommen. So hätte man sich beim ESC in letzter Minute für das Motto „United by Music“ statt „Fuck Russia“ entschieden, die Bühnendeko sei von Nanu-Nana, unter der Bühne sitze eine 50-köpfige Band, Kylie Minogue und Ariana Grande seien aufgetreten.

Das sonst so eingeschweißte Duo musste sich erst herantasten, in der Kommentatorenkabine einfinden. Gegen 22 Uhr klang man hiernach wie ein eingespieltes Radiomoderatorenteam, gewohntem Schmäh inklusive. Da hatte man sich auch als Zuschauerin schon ans überlappende Stimmengewirr gewöhnt. Für zwischenzeitliche Tonprobleme machte man Herbert Kickl verantwortlich, gegen Ende war man auf Kommentatoren- wie auf Publikumsseite von Müdigkeit gequält, was wohl eher an der Veranstaltung selbst lag. Auch Loreens zweiten Sieg (für Schweden) konnte die beiden nicht mehr aktivieren, „ich fühl's nicht“, wiederholte Böhmermann immer wieder.

Allerhand Publikumsstimmen für Österreich konnte das Podcast-Duo leider nicht sammeln, unterhalten konnten es aber (weitgehend) sogar jene, für die der ESC ein Zirkus ist.

