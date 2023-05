Der grüne Wandel der Wachstumsländer im Osten

Der nötige wirtschaftliche Umbau in Zentral- und Osteuropa ist vergleichbar mit dem postkommunistischen Wandel vor 30 Jahren.

Die Autorin Soňa Muzikárová, ehemalige Ökonomin bei der Europäischen Zentralbank und Diplomatin bei der OECD, ist leitende Beraterin des Vizeaußenministers der Slowakischen Republik. [ Privat ]

Durch die Krisen der vergangenen drei Jahre kam die strukturelle Schwäche der zentral- und osteuropäischen Volkswirtschaften (CEC, Central and Eastern European Countries) deutlich zum Vorschein. Bei steigenden Lohnkosten und sinkendem Produktivitätswachstum erlitt die Region einen Rückschlag nach dem anderen – durch eine beispiellose Pandemie, Lieferkettenschocks, einen brutalen Krieg in der Nachbarschaft, extreme Wetterereignisse und Energieknappheit. Dieser ständige Druck machte eine Neuausrichtung oder langfristige Planung fast unmöglich, und so fiel es den CEC schwer, sich an die schnellen weltweiten Veränderungen anzupassen.



Wie die Rekordtemperaturen des letzten Sommers zeigten, ist Untätigkeit keine Option mehr: In der Slowakei, in der es bisher mehr als genug Wasser gab, haben extreme Hitzewellen die Trinkwasservorräte erheblich verringert. In Ungarn gab es eine Jahrhundertdürre, die über 500.000 Hektar Ernteerträge im Wert von mehr als einer Milliarde Euro vernichtet hat. Auch Polen leidet unter mehreren Jahren Trockenheit, die – gemeinsam mit Russlands Krieg in der Ukraine – die Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben haben. Und in Bulgarien und auf dem Balkan haben höhere Temperaturen zu einem steigenden Waldbrandrisiko und anderen Klimagefahren beigetragen.

Nährboden für Klimaskepsis