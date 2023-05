Richter verlangen moderne Türen: Geld für verletzte Kundin

Eine automatische Tür schloss fälschlich: Auch wenn sie beim Einbau der Norm entsprach, muss das Geschäft nun zahlen.

Wien. Der Oberste Gerichtshof (OGH) nimmt Inhaber von Geschäften in die Pflicht. Sie müssen sich über den aktuellen Stand der Technik informieren. Weder reicht es aus, dass eine automatische Tür zum Zeitpunkt ihres Einbaus auf dem Stand der aktuellen Technik war. Noch, dass bestehende Türen von einer danach in Kraft getretenen ÖNORM ausgenommen waren. Und genauso wenig kann sich ein Geschäftsinhaber damit rechtfertigen, dass spätere Überprüfungsberichte zur Tür keinen expliziten Hinweis darauf enthielten, inwiefern diese nicht mehr dem heutigen Stand entspricht.



Das Urteil erkämpft hatte eine Kundin, die beim Betreten eines Geschäfts zu Sturz gekommen war. Die automatische Tür schloss wegen einer Fehlfunktion, während die Frau gerade das Geschäft betrat. Sie hatte keine Möglichkeit auszuweichen und wurde von den Hauptschließkanten der Türflügel getroffen. Was aber müssen Geschäftsinhaber im Lichte des Urteils nun beachten, um ihre Kunden zu schützen und nicht für die Folgen von Türfehlern zu haften?



Die Frau hatte rund 9700 Euro Schadenersatz eingeklagt. Das Bezirksgericht Hollabrunn gab der Verletzten recht, das Landesgericht Korneuburg bestätigte dies. Es ließ aber den Weg zum OGH zu, damit dieser klarstellt, wie sehr sich Geschäfte über den technischen Fortschritt informieren müssen.