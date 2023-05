So tischen Sie das perfekte Anti-Inflation-Menü auf

In Zeiten hoher Lebensmittelpreise will der Einkauf für jede Mahlzeit wohlüberlegt sein. Warum der „Presse“-Ratgeber auf Saisonales setzt, Rotwein statt Bier empfiehlt – und wie man beim Kochen zu Hause der Inflation sonst noch ein Schnippchen schlagen kann.

Wien. 20 Jahre ist es her, dass der Wieser-Verlag ein Kochbuch herausgegeben hat mit dem Titel „Mit 500 Euro durchs ganze Jahr. Kochbuch für zukünftige Millionäre“. Ob die Leser des Koch-billig-Ratgebers später tatsächlich zu Millionären wurden, ist nicht überliefert. Mittlerweile müsste das Buch ohnehin neu aufgelegt werden. So manches Produkt hat sich seither im Preis vervielfacht. Mit 500 Euro würde man nicht mehr weit kommen. Insgesamt gab ein durchschnittlicher Haushalt in Österreich im Vorjahr laut Statista gut 2000 Euro für Lebensmittel aus. Und trinken will man ja auch noch etwas.



Entgegen der von der heimischen Politik zuletzt forcierten Debatte sind die Lebensmittelpreise in Österreich (+14,6 Prozent) im Vergleich zur gesamten Eurozone (+17,9) nur moderat gestiegen. Aber sei's drum: Der Marsch zur Supermarktkassa ist in Zeiten wie diesen ähnlich unbeliebt wie ein Termin beim Zahnarzt. Unter Berücksichtigung der aktuellen Teuerungsentwicklung und mit dem Rat des Tiroler Ernährungsexperten Siegfried Kröpfl hat „Die Presse“ ein inflationsangepasstes Vier-Gänge-Menü zusammengestellt.

1. Gang: Herzhafter Einstieg