US-Schuldenlimit: Wird es kritisch?

Falls sich die USA nicht bald auf eine Anhebung des Schuldenlimits einigen, könnte dies zu Turbulenzen an den Märkten führen. Risikobereiten Anlegern bietet dies jedoch Chancen.

Wien. Die Schlagzeilen aus den USA haben sich zuletzt überschlagen. Allein die Arbeitslosenzahlen im April hatten viele Analysten positiv überrascht: So wurden immerhin 253.000 neue Stellen geschaffen. Obendrein stiegen die Lohnzuwächse im Jahresvergleich von 4,3 auf 4,4 Prozent. Wohlwollende Reaktionen ließen nicht lang auf sich warten, die Aktienmärkte schnellten nach oben.



Jedoch rückt auch ein weiterer Aspekt zunehmend in den Fokus: Die Schuldenobergrenze der USA. Bereits Anfang Mai hatte US-Finanzministerin Janet Yellen in diesem Zusammenhang vor einem möglichen Zahlungsausfall gewarnt, der nunmehr ab dem 1. Juni drohen könnte, falls keine Einigung zustande kommt. Derzeit liegt die Schuldengrenze bei über 31 Billionen Dollar, das Limit ist inzwischen vollends ausgeschöpft. Um Rechnungen zu begleichen, muss das Finanzministerium mittlerweile Kapitalreserven anzapfen.

Noch können sich aber Demokraten und Republikaner auf die Höhe der weiteren Anhebung nicht einigen. Letztere fordern von US-Präsident Joe Biden nämlich kräftige Kürzungen bei den Staatsausgaben, etwa im Bereich des Umweltschutzes. Im Fokus steht unter anderem der US Inflation Reduction Act, der von Biden vergangenen August unterzeichnet wurde. Das Gesetz umfasst gut 369 Milliarden Dollar für Investitionen in den Klimaschutz und weitere rund 64 Milliarden Dollar für Ausgaben in die gesetzliche Gesundheitsvorsorge.