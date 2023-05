Kurden-Anführer unterstützte Opposition aus dem Gefängnis

Inhaftierter Ex-HDP-Chef Demirtaş rief Kurden auf, für Kılıçdaroğlu zu stimmen – trotz Vorbehalten gegen dessen Bündnis.

Istanbul. Selahattin Demirtaş ist seit mehr als sechs Jahren nicht mehr öffentlich aufgetreten. Nicht einmal im Wahlkampf durfte der türkische Kurdenpolitiker Kundgebungen veranstalten, denn er sitzt im Hochsicherheitsgefängnis von Edirne an der bulgarischen Grenze. Und doch wurde erwartet, dass der 50-Jährige Königsmacher bei der Wahl am Sonntag werden würde. Aus seiner Zelle heraus rief er die Kurden auf, trotz Bauchschmerzen den Oppositionskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu zu wählen, um Präsident Recep Tayyip Erdoğan zu entmachten.



Seit Herbst 2016 sitzt Demirtaş hinter Gittern. Die Justiz wirft ihm vor, 2014 regierungsfeindliche Proteste provoziert zu haben, bei denen mehr als 50 Menschen starben. Erdoğan nennt ihn „Terroristen“. Der wahre Grund für Demirtaş' Haft ist laut dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, dass die AKP-Regierung den Kurdenpolitiker mundtot machen will. Demirtaş hatte die Kurdenpartei HDP für linksliberale Wähler geöffnet und so zur drittstärksten politischen Kraft des Landes gemacht. An der HDP-Spitze kämpfte der Anwalt aus der ostanatolischen Provinz Elazığ gegen Erdoğans Pläne zur Einführung eines Präsidialsystems.

Vorbehalte gegen Oppositionsblock

Demirtaş sei ins Gefängnis gesteckt worden, „um den Pluralismus zu beschneiden und die Freiheit der politischen Debatte zu begrenzen“, urteilte das Straßburger Gericht im Dezember 2020 und forderte die sofortige Entlassung des Politikers. Als Mitglied des Europarates muss sich die Türkei an die Urteile aus Straßburg halten, doch Erdoğan weigert sich, Demirtaş freizulassen. Im Europarat läuft deshalb – und wegen des ähnlichen Falls des Bürgerrechtlers Osman Kavala – ein Ausschlussverfahren gegen Ankara.

Aus dem Gefängnis in Edirne heraus nimmt Demirtaş weiter an der politischen Debatte teil. Er kennt die Vorbehalte vieler Kurden gegen das Oppositionsbündnis. Zur Allianz gehört die rechtskonservative IYI-Partei der früheren Innenministerin Meral Akşener. Sie ließ in den 1990ern viele kurdische Aktivisten mit Folter und außergerichtlichen Hinrichtungen töten. Akşener lehnt jede Zusammenarbeit mit den Kurden ab. Kılıçdaroğlu ist mitverantwortlich dafür, dass Demirtaş im Gefängnis sitzt: Kılıçdaroğlus Partei CHP stimmte 2016 für ein Gesetz, mit dem Demirtaş und anderen Kurdenpolitikern die parlamentarische Immunität entzogen wurde.



Doch aus Sicht von Demirtaş sollten die Kurden am Sonntag trotzdem für Kılıçdaroğlu stimmen. „Beendet die Finsternis gleich in der ersten Runde“, schrieb er an seine 2,5 Millionen Abonnenten auf Twitter: Wenn Kılıçdaroğlu am Sonntag mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält, ist die Ära Erdoğan vorbei. Schafft er es nicht, gibt es am 28. Mai eine Stichwahl.