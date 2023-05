Kino für Pedalritterinnen

Acht Filme, drei Fahrräder, die dafür die Energie liefern: Die Uni Wien startet mit „Kurbeln statt Schwurbeln“ ein besonderes Kinoprogramm.

Wer sehen will, muss treten: Im Arkadenhof der Universität Wien startet heute, Montag, das Programm „Kurbeln statt Schwurbeln“, eine Open-Air-Kino-Reihe, die Kino, Wissenschaft und Radfahren zusammenbringen soll. Acht Filme werden im Rahmen dieser Aktion des Kinderbüros der Uni Wien an verschiedenen Orten in Wien gezeigt, von „Hidden Figures“ über drei brillante afroamerikanische Mathematikerinnen und ihre Leistungen für die Raumfahrt bis Roland Emmerichs Katastrophenfilm „The Day After Tomorrow“ über die Gefahren der globalen Erwärmung. Diese Filme sollen besonders Jugendliche ansprechen, sie sollen für Wissenschaft begeistern, Teenager an die Universität heranführen, die damit sonst vielleicht nicht so viele Berührungspunkte haben, sagt Karoline Iber. Sie, die Geschäftsführerin des Kinderbüros der Uni Wien, war es, die die Idee zum Kurbel-Kino hatte.

„Wir haben das Problem, dass wir einige Gruppen mit Wissenschaftsprogrammen schwer erreichen. Zum Beispiel Jugendliche im Alter von 16, 17 Jahren. Diese Jugendlichen haben wenig zeitliche Ressourcen, ein intensives Schulprogramm, außerschulischen Aktivitäten für Wissenschaft bleibt da wenig Zeit und Aufmerksamkeit“, sagt Iber. Mit Kino lassen sie sich ansprechen – und so entstand das Programm „Kurbeln statt Schwurbeln“. Mit Studentinnen der Theater-, Film- und Medienwissenschaft wurde das Filmprogramm erstellt, sie werden auch Gespräche mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen moderieren, die vor den Filmvorführungen stattfinden.