Die innere Ruhe der segelnden Ärztin

Lara Vadlau sattelte nach den enttäuschenden Olympischen Spielen 2016 kurzerhand um und begann eine Ausbildung zur Ärztin. Nach fünfjähriger Auszeit war die Sehnsucht nach Wasser und Segel dann aber doch zu groß. In Paris 2024 soll die Rückkehr gekrönt werden.

Geduld zählt nicht unbedingt zu den Tugenden von Lara Vadlau. Doch ihre zweite Segelkarriere begleitet „unfassbar viel Ruhe“. Verantwortlich dafür ist das abgeschlossene Medizinstudium und die damit einhergehende Gewissheit, sich keine Gedanken mehr über die Zeit nach dem Sport machen zu müssen. „Ich gehe meiner zweiten Leidenschaft nach. Vorbereitet auf danach zu sein, gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Im Nachhinein muss ich sagen, ist es mega, dass ich das gemacht habe“, sagt die 29-Jährige.



Vadlau war bereits zweifache Welt- und Europameisterin und eine Favoritin für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Nach dem enttäuschenden neunten Rang entschied sie sich zu Jahresende für eine Auszeit und begann die Ausbildung zur Ärztin. Die nun als Mixed ausgetragene 470er-Klasse reizte sie, nach den Spielen 2021 in Tokio, die sie daheim vor dem Fernseher verfolgte, reifte der Comebackgedanke („Es brodelte was in mir“), nach fünfjähriger Auszeit sitzt sie als Steuerfrau seit 2021 mit Lukas Mähr im Boot und hat Paris 2024 im Visier. „Ich habe das nicht bereut, ich genieße jeden Segeltag mehr.“

Aufholen im Eiltempo