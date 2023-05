Das vorläufige Ende des Raketenkriegs in Gaza

Ägypten vermittelte einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Islamischen Jihad.

Tel Aviv. Nach fünftägigem Schlagabtausch haben sich Israel und der Palästinensische Islamische Jihad (PIJ) am Samstagabend unter ägyptischer Vermittlung auf eine Waffenruhe geeinigt. Zwar heulten auch nach dem offiziellen Beginn der Feuerpause um 22 Uhr Ortszeit im Süden Israels noch mehrfach die Sirenen, die vor Raketenbeschuss warnen; und die israelische Luftwaffe griff noch einige weitere Ziele des PIJ in Gaza an. Doch im Laufe der Nacht verstummten die Kämpfe, und bis Sonntagnachmittag sah es danach aus, als würden beide Seiten die vereinbarte Waffenruhe nun respektieren.



Tzachi Hanegbi, der Direktor des israelischen nationalen Sicherheitsrates, verkündete am Samstagabend, dass Israel „Ruhe mit Ruhe“ beantworten werde. Der Anführer des PIJ wiederum, Ziyad al-Nakhalah, teilte per Videobotschaft mit: „Unser Volk hat standgehalten und wurde nicht zerschlagen.“

Die jüngste Eskalation zwischen Israel und dem PIJ, der von westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft wird, hatte Anfang Mai mit dem Tod eines hochrangigen PIJ-Kommandeurs begonnen, der nach langem Hungerstreik in israelischer Haft gestorben war. Der PIJ hatte daraufhin über hundert Raketen auf Israel abgefeuert.

1400 Raketen gen Israel