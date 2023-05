Hommage an Omas und Ahnen

Krakenhaft, verwoben ist alles in ihrem Werk: Porträt der Künstlerin von Gene Pittman, 2017. Photo by Gene Pittman

„Ohmm age Oma je ohomma mama“: Laure Prouvosts Personale in der Kunsthalle als intensive Multimedia-Installation.

„Ohmm age Oma je ohomma mama“ – versuchen Sie einmal, diesen Titel von Laure Prouvosts Personale in der Kunsthalle Wien auszusprechen! Sie werden feststellen, dass darin die Worte „Hommage“ und „Oma“ versteckt sind. Und genau das hat die französische Künstlerin als intensive Multimedia-Installation in der Kunsthalle inszeniert: eine Hommage an die Großmutter. An unsere Ahninnen.



Damit greift die Französin ein Thema auf, das sie schon seit Jahren verfolgt, allerdings bisher eher im Stil einer persönlichen Geschichte. In Mailand widmete sie ihrem Großvater das „GDM“, das „Grand Dad's Visitor Center“. Das detailreiche Modell dieses „Besucherzentrums“ ist zugleich der Entwurf eines Museums, in dem Werke, die Kunst, ja die Zukunft konserviert werden – in Prouvosts Werk verschwimmen die Grenzen gern. Für die Institutionen in Dijon, Frankfurt und Luzern entwarf sie einen dreiteiligen Zyklus über ihren Großvater als Konzeptkünstler, der einen Tunnel von seinem Wohnzimmer in Frankreich nach Afrika graben wollte. Und darin verschwand.

In Frankfurt kommt ihre Großmutter in diese Geschichte, ihre Wünsche und Schmerzen. Prouvost greift oft Themen wie Flucht in unbekannte Welten oder Vorstellungen unerwarteter alternativer Umgebungen auf, bei den Großeltern ergänzt durch Sich-Verlieren und Hoffnungen. Wahrheit oder Fiktion ist bei diesen Konstrukten nebensächlich, alles ist verwirrend verwoben – und das ist auch das bestimmende Kompositionselement ihrer Installationen.