Man City kann den Meistersekt einkühlen

Während Englands Spitzenreiter Manchester einen 3:0-Sieg bei Everton feierte, verlor Verfolger Arsenal 0:3 gegen Brighton. Das Team von Stürmer-Star Erling Haaland (sorgte erneut für einen Rekord) liegt nun vier Punkte voran und hat außerdem noch ein Spiel mehr zu absolvieren.

Manchester City ist der dritte Titel in Folge in der englischen Fußball-Premier-League wohl nicht mehr zu nehmen. Der Champions-League-Halbfinalist behielt am Sonntag bei Abstiegskandidat Everton absolut souverän mit 3:0 die Oberhand und setzte sich vier Punkte von Verfolger Arsenal ab, da die Londoner zu Hause gegen Brighton & Hove Albion überraschend eine 0:3-Niederlage kassierten. Der Tabellenführer hat zudem noch drei Partien vor sich, die "Gunners" nur noch zwei.

Die "Citizens" haben nach dem elften Ligasieg in Folge schon am Sonntag im eigenen Stadion gegen den schwächelnden Topcliub Chelsea die Chance, den Sack zuzumachen. Zuvor gilt es am Mittwoch ebenfalls vor eigenem Publikum im Rückspiel gegen Real Madrid den Einzug ins Endspiel der Champions League zu fixieren. Einen entscheidenden Beitrag könnte dabei auch Erling Haaland leisten, der im Duell mit Everton sein 52. Pflichtspieltor in dieser Saison erzielte, zum 36. Mal traf er in der Liga.

Auch Gündogan glänzt

Mann des Spiels war mit Ilkay Gündogan aber ein anderer, der deutsche Teamspieler glänzte mit einem Doppelpack (37., 51.) und bereitete zudem den Treffer des 22-jährigen Norwegers in der 39. Minute vor. Auch deshalb dürfte der Truppe von Coach Josep Guardiola der insgesamt neunte Meistertitel nicht mehr zu nehmen sein.

Arsenal hielt bis zur Pause noch eine Nullnummer, zog in der Folge nach Treffern von Julio Cesar Enciso (51.), "Joker" Deniz Undav (86.) und Pervis Estupinan (96.) noch deutlich den Kürzeren. Die fünfte Liganiederlage war eine ganz bittere.

(APA)