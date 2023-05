Lokalaugenschein in Ankara: Wie Erdoğan als Sieger gefeiert wird

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit seiner Frau Emine in der Wahlnacht bei einer Rede in Ankara.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit seiner Frau Emine in der Wahlnacht bei einer Rede in Ankara. via REUTERS

Vor der AKP-Zentrale versammelten sich in der Wahlnacht Anhänger des türkischen Präsidenten. Trotz des knappen Rennens zeigten sie sich siegessicher. Für viele ist Recep Tayyip Erdoğan nach wie vor unantastbar.

Gülay Tanış kommt von der Nachtschicht, zu Hause war sie nur kurz, um zu frühstücken und sich umzuziehen. Seither steht sie hier, vor der AKP-Zentrale in Ankara, und hat es mittlerweile - es ist früher Abend - bis ganz nach vorne geschafft, direkt vor die Absperrung am Eingang des Gebäudes. "Wir sind für die Balkonrede da", sagt Tanış. Für sie und Büşra Boztan, die ebenfalls in der ersten Reihe die Stellung hält, gibt es keine andere Möglichkeit als ein Sieg für Präsident Recep Tayyip Erdoğan. An einen alternativen Wahlausgang würden sie gar nicht erst denken, erzählen die beiden jungen Frauen. Erdoğan ist für sie unantastbar, "er denkt immer an die Menschen, er hat das Land stabilisiert, er hat uns Frieden gebracht".

Die Menge vor der AKP-Zentrale zeigt sich bereits früh siegessicher, obwohl nur wenige Wahlbezirke ausgezählt sind. Auf den Bildschirmen, die auf der Journalistentribüne aufgebaut sind, sind die ersten Ergebnisse zu sehen, Erdoğan führt mit mehr als 50 Prozent, sein Herausforderer Kemal Kılıcardoğlu von der sozialdemokratischen CHP liegt weit abgeschlagen dahinter. Im Laufe des Abends wird sich das Ergebnis noch ändern, doch die Stimmung auf dem Platz bleibt euphorisch. "Er hat so viele Wahlen gewonnen, warum sollte er jetzt verlieren?", sagt eine ältere Frau, die sich zu Tanış und Boztan wendet - und sofort Zustimmung erhält. Aus den Lautsprechern tönen immer wieder Musikstücke, die die Menge bei Laune halten. Bis Mitternacht zeigen die wenigsten Ermüdungserscheinungen. Es wird gesungen und getanzt - und gebannt auf den Balkon geblickt.

Die Wahlnacht in der Türkei war lang. Weit nach Mitternacht waren noch immer nicht alle Wahlbezirke ausgezählt, beziehungsweise wurden Ergebnisse nicht bekannt gegeben, weil AKP-Wahlbeisitzer in etlichen Bezirken eine zweite Auszählung eingefordert hatten. Auf die Ergebnisse aus Hochburgen der Opposition mussten die Wähler lange warten, auch machten Vorwürfe die Runde, die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu würde verzerrte Zahlen veröffentlichen. Als Erdoğan dann unter 50 Prozent fiel, stieg die Wahrscheinlichkeit einer Stichwahl. Sämtliche Oppositionsparteien riefen die Wähler und Beisitzer auf, die Wahllokale nicht zu verlassen. "Wir bleiben, bis jede Stimme ausgezählt ist", sagte Kılıcardoğlu vor Medienvertretern um ein Uhr früh.

Eine Anhängerin des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. REUTERS

AKP-Wähler stellen Oppositionsbündnis in PKK-Nähe

Auf dem Platz vor der AKP-Zentrale ist Kılıcardoğlu kein favorisiertes Gesprächstehema. "Wir können ihn einfach nicht ernst nehmen", sagt Tanış, "er macht mit den Terroristen gemeinsame Sache."