Wie haben die Türken in Österreich gewählt?

56 Prozent der Auslandstürken gaben in Österreich ihre Stimme ab, so viele wie noch nie. Wem gaben sie ihre Stimme?

Am Sonntag schritten die Menschen in der Türkei zu den Wahlurnen und haben Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan und Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu in eine Stichwahl um das Präsidentenamt gebracht. Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Ausland haben schon im Vorfeld gewählt - so viele, wie noch nie. In Österreich haben nach Angaben des türkischen Botschafters Ozan Ceyhun mehr als 56 Prozent der türkischen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Für wen haben sie gestimmt?

Nach Auszählung von 82 Prozent der Stimmen mehrheitlich für Erdoğan: Bisher entfallen 71,68 Prozent der in Österreich abgegebenen Stimmen auf ihn. 26,15 Prozent haben für Kılıçdaroğlu gestimmt.

Das Ergebnis kommt nicht überraschend. Die in Österreich lebenden Türken gelten traditionell als starke Stütze des Staatspräsidenten und seiner konservativ-islamischen AK-Partei. Viele von ihnen kommen aus dem Gebiet Josgad in Zentralanatolien - eine der Hochburgen von Erdoğan.

Präsident Erdoğan warb um die Stimmen der Auslandstürken in Österreich. Der Wahlkampf war aber öffentlich weniger sichtbar als bei vorherigen Wahlen. Die Opposition mischte ebenfalls stärker mit.

Stimmenabgabe in Österreich zwischen 20. und 24. Mai

Für einen Sieg in der ersten Runde am Sonntag wäre eine absolute Mehrheit notwendig gewesen. Nun findet die Stichwahl am 28. Mai statt. Wählerinnen und Wähler mit türkischem Pass in Österreich und anderen Ländern können bereits zwischen dem 20. und 24. Mai ihre Stimme abgeben.