Letzte Generation blockiert fünf Straßen in Wien

Betroffen sind die Nord-, die Reichs- und die Floridsdorfer Brücke sowie die Rechte Wienzeile beim Getreidemarkt und der Schwarzenbergplatz.

Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation hat Montagfrüh erneut den Wiener Verkehr an mehreren Stellen aufgehalten. Dieses Mal dürften die Aktivistinnen und Aktivisten die Brücken in der Bundeshauptstadt ins Visier genommen haben. Der ÖAMTC meldete Verzögerungen auf der Nordbrücke, der Reichsbrücke und der Floridsdorfer Brücke. Zudem gibt es Aktionen beim Naschmarkt und am Schwarzenbergplatz, wie die Bewegung mitteilt.

Demententsprechend groß war das Chaos im Frühverkehr, da die Brücken stadteinwärts blockiert waren. „Wir setzen uns dem fossilen Wahnsinn in den Weg, weil die Regierung nicht bereit ist, mit einfachsten Maßnahmen unser Leben zu schützen“, schreibt die Letzte Generation.

Aufregung um blockiertes Rettungsauto

Mit der Aktion am Montag starten die Aktivistinnen und Aktivisten in die letzte Woche ihrer großen Protestwelle im Mai. In der vergangenen Woche gab es eine große Aufregung rund um eine Aktion am Verteilerkreis. Ein Rettungsauto im Einsatz steckte dort in einem Stau fest, der von der Bewegung verursacht wurde.

Zudem scheint die Stimmung gegen die Stimmung gegen die Letzten Generation aggressiver zu werden. Vergangenem Mittwoch bedrohte ein Mann die Protestierenden mit einem Messer. Die Polizei spricht davon, dass eine leichte Tendenz zur Gewalt gegen Aktivistinnen und Aktivisten erkennbar sei.

