Peter Do neuer Kreativdirektor bei Helmut Lang

Sein Debüt plant der vietnamesische Designer im September bei der Fashion Week in New York.

Die Modemarke Helmut Lang, seit 2006 im Besitz der Gruppe Link Theory Holdings, hat den vietnamesischen Designer Peter Do zum neuen Kreativdirektor ernannt. Sein Debüt plant Do mit der Kollektion Frühling-Sommer 2024 bei der New York Fashion Week im September, wie italienische Medien berichteten.

Nach seiner Ausbildung am Fashion Institute of Technology (FIT) in New York hat Peter Do erste Berufserfahrungen bei Celine und später bei Derek Lam gesammelt. Der Designer ist für seine experimentelle und androgyne Mode bekannt.

"Peter Dos Ansatz für klares und innovatives Design passt perfekt zur unserer Marke. Seine Erfahrung mit Luxusmodehäusern und sein gefeiertes gleichnamiges Label machen ihn zu einer perfekten Wahl für die Rolle des Kreativdirektors", kommentierte Dinesh Tandon, CEO von Helmut Lang.

Das Unternehmen des Wiener Designers hatte Ende 2005 mehrere Millionen Euro an Verlusten verbucht. Danach zog sich Helmut Lang aus dem Modezirkus zurück. Der einflussreichste Designer der 1990er-Jahre beschäftigt sich heute mit Kunst. Seine Modegruppe hatte er an Prada abgegeben, die sie 2006 an die japanische Gruppe Link Theory Holdings weiterverkaufte.