Google führt Tools zur Erkennung irreführender und KI-Bilder ein

APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Erst kürzlich fand die jährliche Entwicklerkonferenz des Tech-Konzerns statt. APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Google ergänzt seine Bildersuche mit zwei neuen Funktionen, die die Verbreitung von Fehlinformation eindämmen sollen.

Das Erstellen und Verbreiten von fotorealistischen Fälschungen ist durch Künstliche Intelligenz (KI) ein großes Thema. Aus diesem Grund will Google seine Bildersuche mit zwei neuen Funktionen ausstatten, die Fehlinformationen entgegenwirken sollen.

Mehr Hintergrundinformationen für Benutzer

Die erste neue Funktion des Unternehmens Alphabet Inc. heißt "About this image". Sie liefert zusätzliche Informationen darüber, wann ein Bild oder ähnliche Bilder erstmals von Google indexiert wurden, wo sie zum ersten Mal erschienen sind und wo sie sonst noch online aufgetaucht sind. Damit soll den Nutzern geholfen werden, die ursprüngliche Quelle ausfindig zu machen und gleichzeitig ein Bild mit allen entlarvenden Beweisen zu kontextualisieren, die möglicherweise von Nachrichtenorganisationen bereitgestellt wurden.

Google wird außerdem jedes KI-generierte Bild, das mit seinen Tools erstellt wurde, als solches kennzeichnen und arbeitet mit anderen Plattformen und Diensten zusammen, um sicherzustellen, dass sie die gleiche Kennzeichnung zu den von ihnen veröffentlichten Dateien hinzufügen. Midjourney und Shutterstock gehören zu den Anbietern, die Google an Bord hat, und das Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle KI-Inhalte, die in den Suchergebnissen erscheinen, als solche gekennzeichnet werden

Mehrere Authentifizierungstools in Entwicklung

Die Herkunft von Online-Bildern ist ein wachsendes Problem im Zeitalter der KI, und es gibt mehrere Start-ups, die an der Entwicklung von Verifizierungs- und Authentifizierungstools arbeiten. Das von Microsoft unterstützte Unternehmen Truepic Inc. bietet zum Beispiel Systeme an, die sicherstellen, dass ein Bild von der Aufnahme bis zur Auslieferung nicht manipuliert wurde. Die neuen Funktionen von Google, die im Laufe dieses Jahres eingeführt werden, sind vergleichsweise technisch weniger anspruchsvoll, könnten aber bei ausreichender Unterstützung durch die Industrie einen größeren positiven Einfluss haben.

(Bloomberg)