Schwarz-Blau will Niederösterreichs Bürgermeistern mehr Geld zahlen

(c) APA/HELMUT FOHRINGER

ÖVP und FPÖ, im Bild Landeshauptfrau Mikl-Leitner und ihr Vize, Udo Landbauer, wollen den Bürgermeister-Job attraktiver gestalten. (c) APA/HELMUT FOHRINGER

Höheres Gehalt, Mutterschutz und Karenz sollen auch die niedrige Frauenquote unter den Ortschefs erhöhen.

Die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich hat am Montag ein Gemeindepaket vorgestellt. Es soll das Bürgermeisteramt attraktiver machen, wie ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und Niederösterreichs Gemeindebundpräsident Johannes Pressl am Montag betonten. Das soll mit einer Erhöhung der Bezüge und mehr sozialer Absicherung gelingen. Für den nicht-amtlichen Stimmzettel bei Kommunalwahlen.

Die Bürgermeisterbezüge - analog zu jenen der Nationalratsabgeordneten - seien in den vergangen 25 Jahren im Verhältnis zur Indexpanpassung um 26 Prozent gesunken. "Die Arbeit ist aber laufend mehr geworden", betonte Ebner, der wie auch Pressl von "Fulltime-Jobs" sprach. Mit spätestens 1. Jänner 2024 sollen die Bezüge zwischen 470 und 690 Euro brutto monatlich. Die Orts- und Stadtchefs in Niederösterreich verdienen dann, gestaffelt nach den Einwohnerzahlen, zwischen 3.554,13 Euro bis zu 8.984,04 Euro brutto im Monat.

Damit liege man aber immer noch unter den Gehältern der Bürgermeister in Oberösterreich und Salzburg, sagte Pressl, selbst Bürgermeister in Ardagger (Bezirk Amstetten). Für eine bessere soziale Absicherung soll es künftig auch bis zu sechsmonatige Fortzahlung von 75 Prozent des jeweiligen Bezugs kommen.

Frauenanteil soll steigen, Neos üben Kritik

Beim Frauenanteil gibt es laut Ebner und Pressl ebenfalls Handlungsbedarf. Er liegt im Bundesland bei den Ortschefs aktuell bei 14,1 Prozent (81 Bürgermeisterinnen stehen 492 Bürgermeistern gegenüber). Als langfristiges Ziel gab Pressl einen Frauenanteil von 50

Prozent aus. Um das Amt auch für Frauen attraktiver zu machen, wird eine Mutterschutzregelung für Bürgermeisterinnen eingeführt. Acht Wochen vor der Geburt werden 100 Prozent des Bezuges weiterbezahlt, acht Wochen danach sind es 80 Prozent. Begleitet wird der Schritt von einer Karenzregelung: Bis zu zwölf Monate ab der Geburt gibt es eine Fortzahlung von 50 Prozent. Ein entsprechender Anspruch für Bürgermeister im Fall einer Vaterschaft ist ebenfalls geplant.

Mehr Transparenz und Einbindung gewünscht hätte sich Neos-Landessprecherin Indra Collini. Sie spricht von einem „ominösen“ Gemeindepaket, das im Landtag noch nicht vorgestellt worden sei. Am 25. Mai soll es dort beschlossen werden. Die Landeschefin der Pinken ortete in einer Aussendung einen "Blindflug" von Schwarz-Blau.

(APA)