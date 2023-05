Ein Streifzeug durch Englands größte Bibliotheken

Drucken

Hauptbild • Neben Büchern gibt es auch Zeitschriften, Ton­träger, Gemälde. • (c) Paul Grundy. paul@paulgrundy.com

Die British Library in London und die Bodleian in Oxford sind die beiden größten Bibliotheken Englands. Eine Erkundung: von den Beowulfs bis zu den Beatles.

Scheinbar mühelos notierte John Lennon den Text von „A Hard Day’s Night“ hastig auf der Rückseite einer Geburtstagskarte, Paul McCartney hielt musikalische Geistesblitze auf alten Briefumschlägen fest. Tagebücher, die Robert Falcon Scott bis zu seinem Tod in der Antarktis im Jahr 1912 geführt hat, faszinieren durch ihr Bestehen gegen wi­drigste Bedingungen ebenso wie als Zeugnis vom Sieg der Gedanken über tödliche Kälte und die Zeit. Das tragbare Schreibpult, das Jane Austen 1794 von ihrem Vater geschenkt bekam, ist mit der Entstehung einiger der berühmtesten und meistgeliebten Romane der englischen Sprache verbunden. Der Spaziergang durch die Dauerausstellung der British Library im Londoner Stadtteil St. Pancras führt nicht nur in die Vergangenheit des Königreichs. Aus den Kästen leuchtet mit Handschriften und Objekten auch das Vermächtnis einer Spezies, die noch im Scheitern manches hinbekommen hat.

Das einzige erhaltene Manuskript des altenglischen Versepos „Beowulf“, zwei der vier verbliebenen Exemplare der Magna Carta, mit der Monarch und Adel sich 1215 auf einer Wiese an der Themse auf Gewaltenkontrolle und Grundrechte verständigten, mehrere First Folios – die ersten gesammelten Werke Shakespeares, die seine Freunde 1623, sieben Jahre nach dem Tod des Dramatikers, veröffentlichten – sowie handgeschriebene Gedichte Emily Brontës gehören zu den Schätzen der Treasure Gallery. Auch zwei Exemplare der Gutenberg-Bibel sind im Besitz der Bi­bliothek, ebenso frühe Karten der Erde und die ersten Fotos vom Mond. Handschriften und frühneuzeitliche Druckerzeugnisse strahlen im Halbdunkel in Vitrinen, von denen sich mancher Besucher erst nach mehreren Minuten losreißt, um dann doch noch einmal zurückzukehren.