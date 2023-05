Sinnliches Kaleidoskop Indochina

Vietnam, Laos, Kambodscha. Lassen Sie sich von sagenumwobenen Tempeln, traumhaften Stränden, herzlichen Menschen und exotischen Gaumenfreuden begeistern.

Vietnam, Laos und Kambodscha – im einstigen Indochina trifft Exotik auf französisches Lebensgefühl. Ein Hauch Kolonialflair ist in allen drei Ländern bis heute lebendig. Hier ist der Zauber bedeutungsvoller Zeremonien, jahrhundertealter Traditionen und der asiatischen Küche so authentisch spürbar wie kaum anderswo. Faszinierende Bauwerke gilt es ebenso zu bestaunen wie die Lebensweisen der Bewohner pittoresker Dorfgemeinschaften. Schifffahrten durch unberührte Landschaften entlang des Mekong und vorbei an imposanten Felsformationen in der Halong-Bucht versprechen bleibende Eindrücke.

beigestellt

Reiseverlauf

Tag 1: Ihre Reise startet mit dem Flug von Wien via Doha nach Hanoi.

Tag 2: Am Flughafen in Hanoi werden Sie von Ihrer lokalen Reiseleitung begrüßt und zu Ihrem Hotel gebracht. Nach einer Erfrischungspause brechen Sie zu einem ersten Erkundungsspaziergang auf. Ihre Tour führt Sie vorbei am Hoan-Kiem-See, durch Hang Hanh, die berühmte Kaffee-Straße, bis zur katholischen Kirche.

Tag 3: Heute begeben Sie sich auf eine ganztägige Entdeckungstour durch die Hauptstadt Vietnams. Neben dem Besuch des Ho-Chi-Minh-Mausoleums stehen auch das Ethnografische Museum und der Literaturtempel auf dem Programm. Abends genießen Sie eine traditionelle Wasserpuppentheater-Aufführung.

Tag 4: Am Vormittag reisen Sie in die Ninh-Binh-Provinz, südlich von Hanoi. Dort besuchen Sie das Van-Long-Naturreservat und dessen umliegende Dörfer. Sie sind sowohl mit dem Boot als auch mit dem Fahrrad unterwegs. Sie erkunden die malerischen Dörfer im Delta, treffen dessen Einwohner und genießen ein Mittagessen in einem Dorfhaus.

Tag 5: Sie brechen in Richtung Hai Phong auf. An Bord Ihres Schiffes von Orchid Cruises entdecken Sie eine neue Route von Hai Phong zur Halong-Bucht. Sie fahren zum Inselchen Da Chong und zu den kleinen Inseln Con Vit und Gia Luan – beeindruckende Karststeinformationen, die sich aus dem Meer in die Höhe erstrecken. Mit dem Bus geht es weiter zu den Trung-Tang-Höhlen. Wieder zurück an Bord geht die Kreuzfahrt weiter zur Insel Cat Ba und zur Lan-Ha-Bucht, wo Sie den Sonnenuntergang genießen. Vor dem Abendessen können Sie an einem Kochkurs teilnehmen.

Tag 6: Im Kajak erkunden Sie heute Morgen das Ao-Ech-Gebiet. Zurück auf dem Kreuzfahrtschiff erwartet Sie eine Tee-Zeremonie und ein Brunch, während das Schiff zurück zum Hafen fährt. Am späten Vormittag gehen Sie von Bord und fahren zurück nach Hanoi, von wo Sie nach Luang Prabang fliegen.

Tag 7: Der Tag startet mit einem Besuch im Nationalmuseum im ehemaligen Königspalast. Danach gehen Sie an Bord eines Motorboots, um zur Pak-Ou-Höhle zu fahren. Von dessen Eingang sehen Sie hunderte Buddha-Statuen in unterschiedlicher Größe. Im Anschluss an die Bootstour sind Sie eingeladen, an einer Baci-Zeremonie teilzunehmen. Während der Zeremonie wird die amtsausübende Person Ihre Seelen rufen (dem Glauben in Laos nach besitzt jedes menschliche Wesen 32 Seelen), um vorteilhafte Einflüsse für Sie zu erwirken. Dann wird Ihnen ein Baumwollfaden um das Handgelenk gebunden, der die Wünsche symbolisiert, die zu Ihren Gunsten formuliert wurden.

(c) Shutterstock



Tag 8: Nach dem Frühstück fahren Sie zu den mehrstufigen Kuang-Sy-Wasserfällen, südlich von Luang Prabang. Der untere Bereich wurde in einen öffentlichen Park verwandelt. Etwas weiter oben befinden sich kleine, natürliche Kalkstein-Pools, in denen Besucher die Möglichkeit haben zu baden. Danach erkunden Sie Luang Prabang, das zu den schönsten Städten Südostasiens gehört. Ihre Entdeckungstour führt Sie zu den charakteristischsten Tempeln, zum Gipfel des Berges Phousi, ins Stadtzentrum und auf den Hmong-Markt. Zum Abschlusss genießen Sie eine Sonnenuntergangs-Kreuzfahrt auf dem Mekong.

Tag 9: Sie fliegen von Luang Prabang nach Siem Reap, wo Sie den restlichen Tag in Ihrem Hotel entspannen können.

Tag 10: Heute erwartet Sie eines der Highlights dieser Reise: der berühmte Tempel Angkor Wat. Vorher besuchen Sie allerdings noch den Tempel Angkor Thom, und den Baphuon, einen Tempelberg aus dem 11. Jahrhundert. Ihre Tour endet mit dem Besuch von Ta Prohm.

Tag 11: Nach einem Tag voller beeindruckender Tempel erhalten Sie heute authentische Einblicke ins Alltagsleben. Sie helfen, ein traditionelles Frühstück zuzubereiten und lernen die Reisnudel-Herstellung kennen. Sie probieren schmackhafte kambodschanische Snacks und sehen Handarbeit aus Palmenblättern. Auf Ihrem Weg zurück nach Siem Reap besuchen Sie mit dem Banteay Srei noch den elegantesten Tempel Angkors.

Tag 12: Heute fahren Sie ins Dorf Kampong Khleang, dessen Häuser auf Stelzen gebaut sind. Mit dem Boot fahren Sie auf den Kanälen, bis Sie den Tonle-Sap-See erreichen. Danach fahren Sie zum Flughafen und fliegen weiter nach Da Nang.

Tag 13: Mit dem Fahrrad geht es durch die ländliche Szenerie von Hoi An bis zum Kräuterdorf Tra Que, wo Sie Bauern bei ihrer täglichen Arbeit beobachten. Am Nachmittag besichtigen Sie Hoi An, das von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt wurde. Am Abend erwartet Sie ein Essen im Haus Quan Thang. Ihr Gastgeber erzählt Ihnen Geschichten über seine Vorfahren, die chinesische Kaufleute waren. Und Sie erfahren Näheres über die Geschichte und Architektur des Hauses.

Tag 14: Über den Hai-Van-Pass fahren Sie nach Hue. Dort angekommen gehen Sie auf eine kulinarische Tour – Sie verkosten Reiscracker wie Banh Beo, Bahn Nam oder Banh Ram It und die speziellen Pfannkuchen Banh Khoai. Sie kehren auch in einem berühmten Bun-Bo-Hue-Restaurant ein und kosten das für Hue typische Gericht, bestehend aus Nudeln mit Rindfleisch und einer leicht pikanten Sauce.

Tag 15: Sie bleiben in Hue und besichtigen die Kaiserliche Zitadelle, ein typisches Gartenhäuschen, das Tu-Duc-Mausoleum und die Tu-Hieu-Pagode.

Die Zitadelle von Hue war die frühere Residenz der vietnamesischen Kaiser. (c) Shutterstock



Tag 16: Ihre Reise geht weiter nach Saigon bzw. Ho-Chi-Minh-Stadt. Von dort aus fahren Sie zu den Cu-Chi-Tunneln, eine der größten historischen Stätten des Vietnam-Krieges. Sie können auch verschiedene, enge Untergrundkanäle zu den Räumlichkeiten besichtigen.

Tag 17: In Can Tho gehen Sie an Bord des Flusskreuzfahrtschiffes „Bassac“. Am Nachmittag geht das Boot vor Anker und Sie können an Land gehen, um die Reisfelder, Obstbäume und das Landleben im Delta zu erkunden. Zurück an Bord genießen Sie den Sonnenuntergang. Das Abendessen wird Ihnen an Bord serviert und die „Bassac“ wird am kleinen schwimmenden Markt Tra On die Anker für die Nacht setzen.

Tag 18: Nachdem Sie durch den schwimmenden Markt Tra On gefahren sind, fahren Sie weiter in Richtung Can Tho. Von hier reisen Sie an Bord eines lokalen Bootes weiter, um den schwimmenden Markt Cai Rang sowie die nahe gelegenen Trockentäler und Gärten zu besuchen. Am späten Vormittag fahren Sie per Bus nach Ho-Chi-Minh-Stadt, wo Sie ein Farewell-Dinner erwartet.

Tag 19: Bevor es am späten Nachmittag wieder nach Hause geht, besichtigen Sie heute noch die wichtigsten historischen Stätten der Stadt: das Hauptpostamt, die Notre-Dame-Kathedrale, den Palast der Wiedervereinigung und die Dong-Khoi-Straße sowie Chinatown.

Tag 20: Ankunft in Wien.

Die Halong-Bucht im nordöstlichen Vietnam ist für ihre imposanten Kalksteininseln bekannt. (c) Getty Images/iStockphoto (PocholoCalapre)

Informationen Reisetermine & Preise

03.11. – 22.11.2023

DZ 4590 Euro, EZ 5690 Euro

12.11. – 01.12.2023

DZ 4490 Euro, EZ 5590 Euro Inkludierte Leistungen Flüge mit Qatar Airways ab/bis Wien via Doha nach Hanoi und retour von Ho-Chi-Minh-Stadt

4 Inlandsflüge lt. Programm

15 Nächte in Hotels der gehobenen Mittelklasse inkl. Frühstück

3 Mittag- und 3 Abendessen während der Rundreise

1 Nacht an Bord von Orchid Cruises in der Halong-Bucht inkl. Vollpension

1 Nacht an Bord der „Bassac“ im Mekongdelta inkl. Vollpension

1 DuMont-Reiseführer Vietnam, Kambodscha und Laos pro Zimmer Infos & Buchung

